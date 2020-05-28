多伦多仿效美国城市，在公园草地上涂画 “社交距离圈”

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多伦多的市政员工将从星期四开始，在多伦多市西部的公园 Trinity Bellwoods Park 的草地上喷涂圆圈，

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多伦多市长约翰·托里 （John Tory）说，市政工作人员在公园的草地上画圆圈，能帮助大家保持间距，确保人们更好地遵守卫生规定。

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加拿大广播公司报道说，美国一些城市的公园已经采取了在草地上涂画 “社交距离圈” 的做法， 比如旧金山的公园 Dolores Park 和纽约市布鲁克林的公园 Domino Park 。

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上周末多伦多公园爆满

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多伦多决定在公园草地上画圆圈，是由于上个周末一些公园出现了人员爆满的失控现象。

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上周六，成千上万的人挤在 Trinity Bellwoods Park 的绿地上，没人关注保持社交距离的公共卫生指令。

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根据市政的有关条例，不是同一个家庭的人，在公园和广场等公共场所必须保持两米距离，否则会被罚款。

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多伦多市长表示，市政府工作人员正在调查这个公园为什么会出现这种情况，并要确保这种情况不会再次发生。

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多伦多紧急情况管理办公室主任马修·佩格（Matthew Pegg）表示，本周末将在公园 Trinity Bellwoods Park、水边的公园和其他人流量较大的公园中加严执行城市条例和省级法令。

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（CBC）

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