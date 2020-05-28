新不伦瑞克省医院员工在感染新冠病毒后接触至少150人,所在地区顿成高风险区

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加拿大新不伦瑞克省的一名医院员工在去魁北克省旅行后没有按规定自我隔离，而是照常去医院上班。当他在两周后确诊感染新冠病毒时，已经直接接触了至少150人，其中50多人是该省坎贝尔顿地区医院的医护人员。

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目前在他接触过的人当中已有3人确诊。他工作的医院被关闭。整个地区的防疫级别从黄色升为橙色。省卫生部门预计未来将有更多的人被确诊。

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新不伦瑞克省公共卫生官鲁塞尔（Jennifer Russell）拒绝透露造成这次群聚感染的“罪魁祸首”是医生还是护士。目前已知他是一个50多岁的男性。他很可能面临处分，甚至被起诉。

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在目前已知被他感染的三人中，有一个19岁以下的青年和一个90岁的老人，还有一个是他的同事。

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坎贝尔顿地区公共卫生部门正在建立紧急检测中心，要求当地所有居民接受新冠病毒检测，无论是否出现症状。

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位于加东一偶的新不伦瑞克省在此之前一直没有受到疫情太大影响，整个省的感染人数不过120多人，绝大部分已经痊愈，无一人死亡。

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（RCI with CBC News, Bobbi-Jean MacKinnon)

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