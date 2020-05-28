新冠病毒疫情让加拿大房地产市场受到严重影响 / THE CANADIAN PRESS/Richard Buchan

CHMC预计今后两年加拿大房地产市场下跌

作者 方华 |
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发表 2020年5月28日（星期四）10:20

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加拿大联邦政府下属的加拿大房贷与住房公司Canada Mortgage and Housing Corporation预测说，由于COVID-19病毒肺炎疫情对加拿大经济带来史无前例的重创，加拿大房地产市场的萎缩局面会一直持续到2022年，不但房屋销售量会下跌、房价也会下降。

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加拿大房贷与住房公司不久前公布的统计数字显示，加拿大4月份的房地产市场成交量是过去36年来最差的。

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专家们的看法是，虽然加拿大房地产市场的平均销售价格在房屋成交量猛跌的情况下仍然保持相对稳定，但如果成交量下跌的局面继续下去，则房地产售价的下跌就会随之出现。

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加拿大房贷与住房公司首席经济师Bob Dugan指出，在2020年加拿大房地产市场进入熊市后，到2021年中期随限制经济活动的防疫措施的解除和经济的逐步好转，加拿大房地产市场才会出现转机。

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加拿大房贷与住房公司的预测是，加拿大主要城市的房地产市场这次受打击最大的会是石油经济比重大的阿尔伯塔省，那里的房价会下跌四分之一。

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加拿大全国房地产市场的成交量可能会下跌29%，加拿大的新房开工率的跌幅可能会高达75%。

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