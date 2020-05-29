加拿大六大银行第一季度坏账总额约110亿加元

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加拿大六大商业银行的第一季度财报全部公布完毕，不但盈利腰斩、而且坏账总额飙升到109.3亿加元的高位。

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加拿大六大商业银行皇家银行，蒙特利尔银行，丰业银行，国民银行，帝国商业银行和多伦多道明银行最近几天都先后发表季度财报，证实COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让不少加拿大客户和国际客户的财务状况恶化，结果是坏账迅速增加。

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比如，加拿大各大商业银行的石油、天然气公司客户因为经营环境恶化无法从债券市场举债，而只能靠银行信用贷款度日，有的已经无力按期支付信用债务利息。

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加拿大六大商业银行中最后公布季度财报的是帝国商业银行CIBC和多伦多道明银行TD。

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加拿大帝国商业银行第一季度净收入3.9亿加元、比去年同期暴跌70%，坏账则从去年第一季度的2.55亿加元猛升到今年第一季度的14.1亿加元。

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加拿大第二大银行多伦多道明银行第一季度净收入15亿加元、比去年同期猛降了52%，坏账从去年第一季度的6.33亿加元猛升到今年第一季度的32.2亿加元。

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