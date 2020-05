加拿大外长谈孟晚舟案：政府不需要为法庭决定辩护

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大BC省高等法院法官霍尔姆斯(Heather Holmes)本星期三(5月27日)裁定孟晚舟引渡案符合加美引渡条例所规定的“双重犯罪”原则,因此本案审理应继续进行。这场法庭诉讼的初期战役之一以孟晚舟辩护律师团队的失败告终。霍尔姆斯法官的判决下达后,加拿大驻华大使馆的微博下评论暴涨,一片骂声。中国外交部称加拿大“扮演了美方帮凶的角色,这是一起严重的政治事件”。

加拿大外长商鹏飞(François-Philippe Champagne)星期四在接受CBC采访时表示,加拿大有一个独立的司法体系,这是一个由BC省高等法院独立做出的决定。对引渡案的审理有一个司法程序,这个程序是公开透明的。这项裁决是整个程序里的一步。

商鹏飞说,有一个独立司法系统的好处是你不需要解释。政府不需要为一项法庭裁决辩护。但同时他也强调,加拿大将与中国保持“持续的交流接触”。

两名加拿大人被关押与孟晚舟引渡案的不同

他在谈到两名被中国关押一年多的加拿大公民康明凯(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)时说,这和孟晚舟引渡案完全不是一回事。一边是根据引渡协议被指控,案子在按正当诉讼程序、由独立的司法体系按照法治原则在审理。另一边是被任意关押500多天。

孟晚舟2018年12月在温哥华机场被捕几天后,康明凯和斯帕弗也在中国被捕。中国外交部在五个多月后宣布他们被以涉嫌刺探国家机密的罪名正式批捕。但将近一年半后,此案尚未开始审理。他们被禁止见律师和家人。康明凯今年早些时候被准许和病重的父亲通电话。加拿大使馆在新冠疫情前可以定期派人探访他们,但一月份以来探访被禁止。商鹏飞说,加拿大政府还在为他们争取线上领事服务。

孟晚舟在被捕几天后获得保释,此后一直住在温哥华自己家中,但需佩戴电子脚环,遵守宵禁,行动范围受限。

前驻华大使:康明凯和斯帕弗将为BC省高院的裁决付出代价

商鹏飞表示将继续全力争取康明凯和斯帕弗的获释。但是前加拿大驻华大使马大维(David Mulroney)说,在BC省高等法院本周三的判决后,他们两人的命运恐怕会更糟。

尽管商鹏飞说拥有独立的司法体系就不需要辩解。但实际上,早在远华走私案主犯赖昌星引渡案审理期间,加拿大官员和驻华外交官就不得不多次向中方解释加拿大法庭运作独立于政府,但收效微乎其微。

赖昌星在1999年来到加拿大并申请难民身份。中国在2000年要求加拿大把赖昌星遣返回国。在他的难民申请被移民部拒绝后,加拿大政府启动了遣返程序。但是他在用尽所有法律途径后才被押送上回中国的飞机。这个过程长达十年。

(RCI with CBC, As It Happens, CBC, Chris Hall)

