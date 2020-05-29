专家：在家上班肌肉骨骼受损问题需要得到重视

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为了对付肆虐加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情，大多数加拿大公司和政府机关从三月份开始让雇员在家里通过互联网、电脑和手机上班。但一些工作安全领域的专家告诫说，如果雇主不重视居家办公雇员的工作环境是否损害健康的问题、则与居家工作有关的工伤问题会明显增加。

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肌肉骨骼损伤

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根据加拿大不列颠哥伦比亚省工作安全局的统计，该省工作场所工伤事故中最常见的是肌肉骨骼损伤。

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而居家上班，雇员临时性地在餐桌上放台手提电脑办公、或者是抱着手提电脑窝在沙发上工作，时间长了就很容易发生腰背和颈部肌肉骨骼损伤的问题。

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临时变长期

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工作安全领域的专家们认为，如果说3月份刚刚开始居家办公时大家还以为是几个星期的暂时性措施，现在两个多月过去了许多公司和政府机关还要把这种让雇员在家里上班的措施继续到秋季，这就已经不是暂时性情况而是长期性局面；这就需要雇主们把居家工作雇员与工作环境有关的健康问题重视起来。

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在加拿大萨斯喀彻温萨斯卡通市开诊所的正骨师Doug Pattison的建议是，公司和政府机关把雇员们在办公室使用的桌椅和电脑送到雇员家里供雇员们在家里使用，并鼓励雇员们在每天工作中定时休息、定时做工间操等伸展身体的锻炼，以避免身体肌肉的劳损和骨骼的扭曲。

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雇主的责任

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实行联邦制的加拿大由各个省政府负责劳动安全问题，各个省政府的工作场所劳动安全法规都要求雇主为雇员提供符合人机工程学原理的健康工作环境，比如确保办公桌的高度和座椅的高低、角度都符合要求。

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在COVID-19病毒肺炎疫情开始后，加拿大不列颠哥伦比亚省政府还发出居家办公的安全指导原则，要求雇主对雇员居家办公有基本的健康和劳动安全政策，其中必须包括居家工作环境的人机工程学问题。

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代表10万打工者的萨斯喀彻温省劳动联盟主席Lori Johb指出，保护居家上班雇员的身心健康和安全是雇主的责任，为此必须采取相应的措施来保护雇员的健康。

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Lori Johb给居家上班打工者的建议是，不要对居家工作出现的身体不适掉以轻心，而是要记录身体不适问题出现的时间、具体情况、什么时候发生恶化等细节，而且要及时通知管理层和工作单位的健康安全委员会。

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萨斯卡通市的理疗师Ian Lewis指出，加拿大几项医学研究显示在COVID-19病毒肺炎疫情发生前，已经有约60%的加拿大打工者有腰背、颈部和肩部疼痛问题。而COVID-19病毒肺炎疫情让大量加拿大雇员居家办公，这会导致更多的打工者出现与工作压力增大、工作满意度降低，和坐姿、办公桌椅高度与角度问题有关的肌肉劳损和骨骼受损的问题。

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RCI with Bonnie Allen • CBC News

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