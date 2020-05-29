多伦多华裔店主因要求顾客戴口罩被打，警方发布公告寻找嫌疑人

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多伦多警方星期五（5月29日）发布公告，请公众为找到五名嫌疑人提供线索。其中四人涉嫌在上个月殴打一个华人店主。五人的年龄均在18岁左右。

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被打的店主和妻子在多伦多市中心开了一家便利店。夫妇俩自疫情开始后就在门口贴出通告，要求顾客进店必须戴口罩。如果自己没有，可以花一加元在店内买一个。4月15日晚上，一个年轻女顾客拒绝戴口罩，被他们推出店外，在撕扯过程中双方都动了手。这名女子随后叫来四个男子，把店主暴打一顿。他的妻子告诉CBC记者说，他在家休息了两个星期，脸上的瘀青到现在还没有完全消退。

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便利店属于私人产业，店主有权利要求顾客遵守规定，也有权利拒绝提供服务。警方说，只要没有过度使用武力，店主在驱逐不受欢迎的顾客时可以触碰对方。

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警方寻找的五名嫌疑人四男一女。女性嫌疑人和一名男性是黑人，其余为白人。

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（CBC News， Laura Howells)

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