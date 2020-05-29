老人院疫情危机：为什么BC省很快控制住了，而魁省安省却一片哀鸿

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠疫情给加拿大的老人院带来了致命打击，安大略省和魁北克省的老人院一片哀鸿，但 BC 省却很快控制住了老人院的感染率和死亡率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，BC 省的老人院有111人因新冠死亡，魁北克省老人院有2500多人死亡，安大略省老人院有1500人丧生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

很多人在思索，BC 省做了什么？能如此迅速地扭转老人院的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，这是因为BC 省采取了有协调的果断行动，包括对老人院的工作人员提供财政支持，不让他们同时在几个老人院工作，而且为他们提供了足够的防护设备，从而有效地制止了病毒在老人院之间的传播。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些老人院惨不忍睹

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老人，社会中的最弱势群体，处在被社会忘却的边缘地带。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大老人院中的严重问题，由于这次新冠疫情，被暴露地淋漓尽致。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了应对老人院的疫情大爆发，加拿大军方先后派出了1,600 多名军人，进驻到魁北克省和安大略省的 30 个老人院，这个星期，军方报告了老人院的内部状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2020年5月16日: 加拿大军队进驻蒙特利尔的老人院 (Graham Hughes/The Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

军方报告说，在安大略省的５个老人院中存在着严重问题，员工不管老人，对老人粗暴，数周内不给老人洗澡，老人营养不良，老人院里有虫子，还有腐烂的食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在军队进驻的 25 个魁北克省老人院，虽然似乎没有安省那么恐怖，但也好不到哪去，而且普遍缺乏防护设备，人员短缺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省规定老人院员工只能在一处工作

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕特·阿姆斯特朗（Pat Armstrong）是约克大学（York University）的社会学教授，她说，老人院的这些问题已经存在很长时间了，军队去了，发现了情况，做了报告，这才开始引起各界的重视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于 BC 省迅速控制住了老人院的疫情爆发，帕特·阿姆斯特朗认为，BC 省采取的一个重要手段，就是立刻规定老人院的员工和支持人员每人只能在一个老人机构工作，不能在几个老人院之间窜来窜去，BC省为他们增加了工资，弥补他们不能从事第二份工作的损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大老人院的员工不但工资低，而且有很多是兼职员工，需要同时打几份工才能糊口，因此他们经常是在几个老人院同时兼职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情爆发，如果一个老人院出现感染，很快就通过员工带到了其他的养老院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省很快就意识到了这一点，采取了行动，卡住了传染渠道，但不知为什么，安省和魁省的决策者们却迟迟没有意识到，禁止工作人员同时在几个老人院兼职，在不同的老人院进进出出，才是有效措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省老人院设施更新

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

帕特·阿姆斯特朗接着表示，相对来说，BC 省的老人院设备更新，更现代，而且很早就为员工提供了更多的个人防护设备，这些都起了作用。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她认为，安大略省和魁北克省把注意力都放在了医院，确保为医院的一线人员配备设备，在老人院告急后，安省和魁省政府仍然继续把注意力放在医院上，对老人院的关注来得迟了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

帕特·阿姆斯特朗说，这场疫情显示出，加拿大需要有严格的检查系统来定期审核老人院的情况，并设立严格的执法措施，杜绝老人院中对老人的各种虐待，在危机爆发时能做出迅速反应。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

从其他国家汲取教训

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

BC 省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）表示，所有人都知道对这场疫情对老人院造成的后果，知道脆弱的人群是多么的脆弱，我们从中国武汉、从世界其他地方发生的情况看到了老人院之脆弱，因此立即采取了有效的紧急行动。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

阿德里安·迪克斯同时再次表示，这次BC 省很幸运，春假比魁北克省晚两周，当看到魁省的人去海外度春假把病毒带回家的情况后，BC 省政府还有时间来警告 BC省的人, 放弃春假的度假计划, 别出去旅行。

（CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada