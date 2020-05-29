遇到有人近距离擦身而过需要屏住呼吸吗？

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在COVID-19病毒肺炎泛滥的情况下，许多加拿大人想知道在公共场合如何降低自己感染新冠病毒的风险。

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加拿大广播公司记者请有关专家就自己屏住呼吸是否是在有人近距离擦身而过时有效的防疫措施的问题做出解答。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学急诊医科专家Michael Curry教授认为，暂时闭气能够起到的作用有限，在别人近距离经过你的身边时，比如在超市货架排成的过道与人擦身而过，除非这个人是面向你说话、而且是吐沫星子飞溅地说话，否则你被近距离擦身而过的人感染COVID-19病毒的风险很低。

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在大多伦多地区提供医疗服务的Trillium Health Partners医疗机构的传染病专家Sumon Chakrabarti指出，被从身边经过的人感染COVID-19病毒的机会基本上等于零，除非这个人在经过你身边时面向你咳嗽或打喷嚏。

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公共卫生专家的共识是，在公共场合针对COVID-19病毒肺炎最好的防疫措施是保持至少两米的社交距离、勤洗手和在人多的场合戴口罩。

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RCI with Lisa Mayor, Saman Malik • CBC News

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