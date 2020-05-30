《多伦多星报》的出版商Torstar被出售给私人公司，作价5200万美元

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托尔斯塔（Torstar）作为加拿大一家老牌大型印刷和数字出版公司，在加拿大全国经营报纸和网站，包括著名的《多伦多星报》和其新闻网站 thestar.com。

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加拿大新闻业十年困境

2006年至2015年间，加拿大报纸对广告的过度依赖导致了整个行业的问题。研究发现2008年至2018年间，有超过250家新闻机构关闭。2010年至2017年间，三分之一的新闻工作岗位消亡。

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危机之下，托尔斯塔（Torstar）原来的计划是将自己退市成为一个非营利性组织，并依赖于此获得税收等一系列优惠，因而能够继续生存下去。

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两年前加拿大政府向新闻机构提供了非营利组织地位，并承诺政府将在五年内出资5.95亿加元支持新闻事业。加拿大财政部长当时指出，这代表着“投资以确保我们继续拥有重要的新闻自由，以确保我们有一个强大和健康的民主。”

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但是这个政策的变化对托尔斯塔（Torstar）来说还是来得太少，太晚了。

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疫情雪上加霜

正在经历的这场疫情使广告市场雪上加霜。托尔斯塔公司财报称，今年第一季度，Torstar的平面广告收入下降了近40%，数字广告收入下降了13%。托尔斯塔在4月初削减了85个职位。疫情给加拿大的媒体带来了更多的流量，但是就像其他正经历困境的行业一样，媒体行业在财务上的危机也在加剧。

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在此之前，托尔斯塔已经以2550万加元的价格出售了另一家主要日报《汉密尔顿观察家》。而且像大多数报纸一样，《多伦多星报》也经受住了多轮裁员。

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自1957年以来，托尔斯塔的股份一直由5个家族组成的集团控制。

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