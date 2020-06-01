新冠疫情让加拿大人愿意参加民意测验调查

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COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大民意测验公司的工作变得容易了。

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民意测验领域的业内人士发现，随着COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大泛滥、大量加拿大人或者居家办公、或者是失业在家，他们给随机选出的人打电话进行民意测验时愿意回答问题的人明显增多，居家抗疫的加拿大人现在似乎比较愿意与人交谈。

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近年来随着加拿大人纷纷取消固线电话而使用手机和加拿大人越来越不愿回答陌生人打来的电话，民意测验公司发现同意参加电话民意测验的人的比例在不断下降。

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比如，The Pew Research Center 的报告显示，2018年该公司打电话进行民意测验时，打一百个电话只会有6个人同意回答民意测验的问题，拒绝率高达94%。

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而在1997年，加拿大民意测验领域的回应率为36%。也就是说，每打一百个电话，会有36人同意回答民意测验的问题。

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但在过去几个星期，愿意参加民意测验回答问题的加拿大人的比例明显增加。

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Narrative Research民意测验公司首席执行官Margaret Brigley指出，过去一个半月时间里愿意接受电话民意测验人的比例上升了10%到30%。

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Léger民意测验公司副总裁Christian Bourque说，该公司进行的电话民意测验和网上民意测验的回应率都增加了约10%。

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RCI with Éric Grenier • CBC News

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