加拿大贝尔和泰勒斯公司将与诺基亚和爱立信合作建设5G网络

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加拿大贝尔 (Bell) 和泰勒斯 (Telus) 两家电信公司都将使用诺基亚和爱立信的设备建设自己的5G网络。另一家电信公司罗杰斯 (Rogers) 与爱立信长期合作，早在2018年就已经宣布采用爱立信5G的设备。至此加拿大三大电信巨头都转向欧洲厂商。

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贝尔公司的母公司BCE星期二（6月2日）上午宣布了这一决定，几个小时后泰勒斯也宣布了同样决定。该公司在今年2月曾表示计划采用华为设备。但BCE的决定最令分析人士感到惊讶，因为该公司一直积极支持华为。

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美国和澳大利亚已经禁止本国电信公司使用华为设备。但是加拿大政府迟迟没有做出最后决定。BCE和泰勒斯今天的宣布显示，它们不想再干等政府拍板。

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（RCI with CBC News, Peter Evan)

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