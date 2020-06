特朗普要动用军队平息美国城市暴力示威

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期一在白宫玫瑰园发表讲话时警告说,如果美国各州州长不出动足够数量的国民警卫队去制止街头暴乱,则他会行使联邦政府特别权力动用军队前往平息暴乱,以确保美国这一伟大国家的安全。

特朗普强调,在美国面临60年代以来最严重内乱的情况下,必须以强有力手段恢复社会秩序。不过特朗普在讲话中没有多讲警察施暴和George Floyd成为警方暴力受害者的问题。

特朗普是在美国越来越多的城市不断发生暴力示威、美国经济由于COVID-19病毒肺炎疫情的肆虐而失业率已达大萧条水平的情况下发出上述警告的。

在特朗普发表讲话前几分钟,警察和国民警卫队军人开始向在白宫对面公园和平示威的示威者推进、迫使他们后退。这些示威者高呼反对警察施暴、要求为死于警察暴力的黑人George Floyd伸张正义的口号。在特朗普讲话的过程中,人们可以听到远处有催泪弹爆炸的声音。

特朗普在讲话结束后步行通过Lafayette Park 公园前往圣约翰教堂St John’s Church,在那里手拿圣经照相。

观察家们认为,面临半年后总统大选投票的特朗普希望以能够迅速平息社会动乱的强势总统形象来争取选民的支持。

RCI with The Associated Press、CBC News

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

