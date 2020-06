美国示威浪潮中的不同声音：餐馆被烧的老板和受害者的弟弟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国黑人弗罗伊德(George Floyd)之死引发的抗议示威中,全美各地许多店铺被烧被抢。明尼阿波利斯市的家庭餐馆“甘地宫”是其中之一。它起火时,业主伊斯拉姆(Ruhel Islam)正在打电话。他对电话另一头的人说:“让它烧吧。让正义得到伸张。那几个警察应该被抓起来。”

他的话被女儿哈福萨(Hafsa Islam)在社交媒体上转述后引起了媒体关注。星期一(6月1日)CBC采访了哈福萨。

“房子可以再盖,人死不能复生”

哈福萨说,1990年,她父亲在老家孟加拉国,目睹自己的同学举行反对军政府的示威活动,学生领袖被警察杀害。弗罗伊德死后,明尼阿波利斯市街头的抗议使藏在他记忆深处的旧事又浮现出来。他理解示威者的愤怒,觉得自己应该支持他们。实际上,在餐馆被烧之前的几天里,“甘地宫”一直向示威者敞开大门。

弗罗伊德是在上星期一(5月25日)被警察用膝盖长时间压迫颈部后死亡的。从星期二开始,示威者和警方的冲突加剧。哈福萨说,事情就在她家餐馆门口发生。警察发射催泪弹后,他们让一个女医师进屋躲避,然后把一个办公室改成了临时救护站。接下来的几天,一直到星期四起火之前,伊斯拉姆一家一直在尽力向示威者提供方便。

哈福萨说,餐馆被烧,她父亲当然心疼,那是他大半辈子的辛劳和心血。但是在他眼里,一条人命更重要,公平正义更重要。他知道事情是如何发展到这一步的。另外,他也不相信是同住一区的示威者放的火。

弗罗伊德被逮捕时,哈福萨正好路过,看到了警察押着他过街。第二天早上,她一醒来就听说弗罗伊德死了。自那时起,她不断回想起当时那一幕。

弗罗伊德的弟弟:暴力不能让我哥哥回来

星期一,特伦斯.弗罗伊德(Terrence Floyd)在他的牧师和律师的陪同下来到哥哥丧生的地点。这个街角已经变成一个放满鲜花的悼念场所。数百名支持者和他一起无声地单腿跪下。但他很快坐倒啜泣。

他随后用麦克风向人群讲话。他说,他们兄弟来自一个平和的、敬畏上帝的家庭。他呼吁示威者停止暴力行为:”你们在干什么?你们这么做没用的,这不会让我哥哥活过来。”在场的示威者中有人回答:“不是我们。”

他说,过去每次警察暴力执法引发抗议,最后总会发展到暴力行为。这一次,他希望示威者用建设性的方式表达自己的要求:和平示威,积极投票。

在美国总统特朗普星期一威胁要动用军队平息骚乱之后,入夜后各地仍有暴力事件发生。纽约市中心的商店被抢劫,有两百多人被逮捕,数名警察受伤。天亮后,和平的抗议活动开始进行。

星期一晚上在田纳西州首府纳什维尔市,示威者在州议会大厦前举行悼念弗罗伊德的活动。应他们的要求,在场维持秩序的六十多名国民警卫队员放下了防暴盾。

(RCI with CBC Radio, As It Happens, AP,LA Times)

