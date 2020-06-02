美国示威浪潮中的不同声音：餐馆被烧的老板和受害者的弟弟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在美国黑人弗罗伊德（George Floyd）之死引发的抗议示威中，全美各地许多店铺被烧被抢。明尼阿波利斯市的家庭餐馆“甘地宫”是其中之一。它起火时，业主伊斯拉姆（Ruhel Islam）正在打电话。他对电话另一头的人说：“让它烧吧。让正义得到伸张。那几个警察应该被抓起来。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他的话被女儿哈福萨（Hafsa Islam)在社交媒体上转述后引起了媒体关注。星期一（6月1日）CBC采访了哈福萨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“房子可以再盖，人死不能复生”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈福萨说，1990年，她父亲在老家孟加拉国，目睹自己的同学举行反对军政府的示威活动，学生领袖被警察杀害。弗罗伊德死后，明尼阿波利斯市街头的抗议使藏在他记忆深处的旧事又浮现出来。他理解示威者的愤怒，觉得自己应该支持他们。实际上，在餐馆被烧之前的几天里，“甘地宫”一直向示威者敞开大门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗罗伊德是在上星期一（5月25日）被警察用膝盖长时间压迫颈部后死亡的。从星期二开始，示威者和警方的冲突加剧。哈福萨说，事情就在她家餐馆门口发生。警察发射催泪弹后，他们让一个女医师进屋躲避，然后把一个办公室改成了临时救护站。接下来的几天，一直到星期四起火之前，伊斯拉姆一家一直在尽力向示威者提供方便。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈福萨说，餐馆被烧，她父亲当然心疼，那是他大半辈子的辛劳和心血。但是在他眼里，一条人命更重要，公平正义更重要。他知道事情是如何发展到这一步的。另外，他也不相信是同住一区的示威者放的火。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗罗伊德被逮捕时，哈福萨正好路过，看到了警察押着他过街。第二天早上，她一醒来就听说弗罗伊德死了。自那时起，她不断回想起当时那一幕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗罗伊德的弟弟：暴力不能让我哥哥回来

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一，特伦斯.弗罗伊德（Terrence Floyd）在他的牧师和律师的陪同下来到哥哥丧生的地点。这个街角已经变成一个放满鲜花的悼念场所。数百名支持者和他一起无声地单腿跪下。但他很快坐倒啜泣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他随后用麦克风向人群讲话。他说，他们兄弟来自一个平和的、敬畏上帝的家庭。他呼吁示威者停止暴力行为：”你们在干什么？你们这么做没用的，这不会让我哥哥活过来。”在场的示威者中有人回答：“不是我们。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，过去每次警察暴力执法引发抗议，最后总会发展到暴力行为。这一次，他希望示威者用建设性的方式表达自己的要求：和平示威，积极投票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国总统特朗普星期一威胁要动用军队平息骚乱之后，入夜后各地仍有暴力事件发生。纽约市中心的商店被抢劫，有两百多人被逮捕，数名警察受伤。天亮后，和平的抗议活动开始进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一晚上在田纳西州首府纳什维尔市，示威者在州议会大厦前举行悼念弗罗伊德的活动。应他们的要求，在场维持秩序的六十多名国民警卫队员放下了防暴盾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC Radio, As It Happens, AP，LA Times）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada