香港警方三十年来首次禁止六四烛光守夜，但组织者称活动将如期举行

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自1990年起每年的6月4日晚上，香港维多利亚公园都会举行纪念六四的烛光守夜活动。但是今年的活动因“限聚令”被禁止。组织者香港支联会星期一（6月1日）收到了警方通知。但是支联会主席李卓人表示，烛光守夜将在本星期四晚上如期举行。

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他在接受CBC采访时说，届时他和支联会成员将和往年一样去维园，在8点钟准时点亮蜡烛。其他香港市民，无论他们在维园或是在家里，在街上，在城市的任何一个角落，“请你点亮一支蜡烛。”

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他认为限聚令只是禁止烛光守夜的一个借口。因为现在香港的学校、游泳池和宗教场所已经开放，唯独禁止政治集会。但只要互相之间保持港府规定的1.5米社交距离，烛光守夜并不比坐公交车更危险。他认为禁止六四烛光守夜是香港警方向中国中央政府表忠心的方式。

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他在谈到维园烛光守夜的重要性时说，三十年来，中国政府极力抹去所有关于六四的痕迹。整个国家，唯有在香港能为死难者点一支蜡烛，守护关于他们的记忆。我们以此向世界和中共表明，我们没有忘记，同时向国人表明，我们仍在继续学生们在1989年进行的抗争。

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香港限聚令禁止八人以上的聚会。这项法令本应在5月21日中止，但特区政府已将其延续至6月4日。

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（RCI with CBC Radio, As It Happens）

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