加拿大央行新行长蒂夫·麦克莱姆上任

2020 年 6 月 3 日,加拿大央行行长换人。

新行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)今天走马出任,接替了前行长斯蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)的职位。

前行长 “沉稳坚实”

前行长斯蒂芬·波洛兹(Stephen Poloz)在卸任时获得一片好评。

波洛兹在 2013 年出任加拿大央行 – 加拿大银行的行长,任期 7 年,于 6 月 2 日到期。

现年 64 岁的波洛兹在去年12月就宣布,不再寻求连任。

事实证明,当时的保守党政府 – 哈珀政府对斯蒂芬·波洛兹的任命是一个绝佳选择,在他任职期间,出现了很多动荡,包括石油崩盘、贸易战等等,波洛兹都沉稳地把住了央行的大舵。

多伦多大学罗特曼商学院 (University of Toronto’s Rotman School of Management)的加拿大商业史系主任乔·马丁(Joe Martin)说:

我认为他做得很好,我认为他一直沉稳坚实,正是中央银行所需要的人。

新行长面临 “更多不确定性”

新行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)的上任,正值新冠疫情给经济带来严重打击、美国因种族问题出现暴力抗议之际。

乔·马丁说,新行长的任期,将面临更多的不确定性。

蒂夫·麦克莱姆也是资历丰厚,从 1984 年开始在加拿大央行工作,曾长期担任央行的高级副行长,在被任命为央行行长前,他是多伦多大学罗特曼商学院(Rotman School of Management of University of Toronto)的院长。

(CBC)

有关报道:

