加拿大央行维持基准利率不变：0.25%

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加拿大央行星期三宣布，将基准利率维持在 0.25％，央行表示，COVID-19 对世界经济的影响 “似乎已经达到顶峰”。

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自新冠疫情爆发以来，加拿大央行 – 加拿大银行几次大幅下调利率，一个月内，就将利率从2月下旬的 1.75％ 降至 0.25％。

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最坏情况已避免

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加拿大广播公司报道说，加拿大央行持谨慎乐观态度的原因是，央行认为加拿大已避免了最坏的情况。

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现在，央行预测国内生产总值与2019年第四季度相比将下降 10％至 20％，低于 4 月份预测的15％至 30％。

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央行在解释其利率决定的声明中说：

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发达经济体在政策上做出的大规模反应有助于弥补收入损失，并缓和了经济停摆的影响。金融状况有所改善，大宗商品价格在今年初急剧下跌之后，最近几周有所回升。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

房贷利率将持续走低

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Ratehub.ca 的联合创始人、抵押贷款经纪公司 CanWise Financial 的总裁詹姆斯·莱尔德（James Laird）表示：

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只要经济还没恢复到疫情前的水平，目前处于历史低位的房贷低利率就会持续下去。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前行长的最后一个决定

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星期三的利率决定是斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）在卸任央行行长前做出的最后一个决定。

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蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）于星期三（6月3日）正式接替斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz），出任加拿大央行行长。

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（CBC）

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