加拿大个人破产率 4月份降到历史低点

加拿大申请破产的人数在 4 月份掉到了历史低点,看来联邦政府在疫情期间提供的各种财务支持,以及允许人们把房贷还款推迟 6 个月,的确起了不少作用。

比去年同期少 43%

加拿大破产管理办公室(Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada,OSBC )发布的官方数据显示,4 月份加拿大全国共有 6700 人提出了破产申请,比去年 4 月份的数字减少了 43%。

这是自1988 年以来有记录以来破产申请的最大跌幅,也是自 2007 年以来申请破产的人数最少的一个月。

加拿大各省和地区申请破产的人数对比 (红色为2020年4月,蓝色为2019年4月)

但是,个人破产的减少,并不一定意味着人们没有财务危机,这只是表明人们现在还能付得起账单。

破产受托人道格·霍伊斯(Doug Hoyes)和泰德·米哈洛斯(Ted Michalos)表示,有越来越多的人深陷债务,但在疫情期间,他们优先考虑的是支付账单,支付生活必需品。

前景未卜

加拿大统计局的官方数据显示,3 月份有超过 100 万的加拿大人失业,4 月份又有 200 万人失业,5 月份的数字将在周五公布。

截至到 5 月中旬,有超过 700 万加拿大人申请了加拿大紧急救济金,这是渥太华为支持暂时失业或失业的加拿大人度过疫情采取的措施,总额 350 亿加元。

分析家们说,虽然现在的数据还不错,但随着政府的支持计划结束,如果人们的收入水平继续在低位,那现在的趋势可能不会持续下去。

(CBC)

