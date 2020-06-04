加拿大个人破产率 4月份降到历史低点

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加拿大申请破产的人数在 4 月份掉到了历史低点，看来联邦政府在疫情期间提供的各种财务支持，以及允许人们把房贷还款推迟 6 个月，的确起了不少作用。

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比去年同期少 43%

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加拿大破产管理办公室（Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada，OSBC ）发布的官方数据显示，4 月份加拿大全国共有 6700 人提出了破产申请，比去年 4 月份的数字减少了 43％。

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这是自1988 年以来有记录以来破产申请的最大跌幅，也是自 2007 年以来申请破产的人数最少的一个月。

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加拿大各省和地区申请破产的人数对比 （红色为2020年4月，蓝色为2019年4月）

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但是，个人破产的减少，并不一定意味着人们没有财务危机，这只是表明人们现在还能付得起账单。

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破产受托人道格·霍伊斯（Doug Hoyes）和泰德·米哈洛斯（Ted Michalos）表示，有越来越多的人深陷债务，但在疫情期间，他们优先考虑的是支付账单，支付生活必需品。

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前景未卜

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加拿大统计局的官方数据显示，3 月份有超过 100 万的加拿大人失业，4 月份又有 200 万人失业，5 月份的数字将在周五公布。

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截至到 5 月中旬，有超过 700 万加拿大人申请了加拿大紧急救济金，这是渥太华为支持暂时失业或失业的加拿大人度过疫情采取的措施，总额 350 亿加元。

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分析家们说，虽然现在的数据还不错，但随着政府的支持计划结束，如果人们的收入水平继续在低位，那现在的趋势可能不会持续下去。

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（CBC）

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