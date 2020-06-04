加拿大移民部开始用视频方式举行移民入籍宣誓

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加拿大移民部向加拿大广播公司记者证实，移民部开始用虚拟会场电脑软件技术举行视频入籍宣誓仪式。

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新冠病毒

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由于COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大泛滥，加拿大移民部在三月份停止了公民入籍考试和公民入籍宣誓仪式。

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不过在5月份，加拿大移民部开始为那些有紧急需要的入籍申请者举行视频入籍宣誓仪式。第一个通过虚拟会场视频宣誓方式入籍的是马尼托巴大学获得联邦政府研究资金的研究人员Adolf Ng。

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加拿大移民部表示，安排虚拟会场视频入籍宣誓仪式时将优先考虑两种情况。一是那些在COVID-19病毒肺炎疫情开始前已经预约参加入境宣誓仪式的申请者，二是那些急迫需要完成加拿大公民入籍宣誓以获得加拿大公民身份的人。

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移民部在处理完上述需要优先考虑的入籍申请者的案例后，将开始为其他入籍申请者安排虚拟会场入籍宣誓仪式。不过加拿大移民部到目前为止还没有公布具体的时间表。

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入籍的最后一步

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前移民部高级官员、现在是加拿大国际事务研究所研究员的Andrew Griffith认为，那些已经通过入籍考试并已缴纳入籍宣誓费用的加拿大公民申请者不应该由于COVID-19病毒肺炎疫情而被推迟入籍。疫情下避免入籍宣誓积压问题的最有效办法是通过虚拟会场视频方式完成入籍宣誓程序，虽然这种方式缺乏集体宣誓入籍的现场感觉。

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正常情况下，入境申请者们是在公民法官面前集体宣誓入籍，一般是30人到40人的规模，这是成为加拿大公民的法律程序中的最后一步。14岁以上的公民申请者都必须经过这一步骤以正式成为加拿大公民。

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与移民身份不同的是，成为加拿大公民后可以有投票权、可以获得加拿大护照；此外加拿大有些职业只对公民开放，比如参军成为加拿大军人。

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2019年有25万人申请入籍成为加拿大公民。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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