弗洛伊德案 4 名涉案警察全部被起诉，美国示威抗议逐渐转为平和

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乔治·弗洛伊德（George Floyd）一案的 4 名涉案（前）警察全部受到刑事指控，美国的抗议逐渐趋于平和。

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加拿大广播公司引用美联社的报道说，在美国各地城市，谴责种族主义和警察暴力执法的示威活动仍然在大规模进行，仍然有大量警员在场，但气氛已经明显转为平静。

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4 名警察全被起诉

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星期三（6月3日），美国检方升级了对弗洛伊德案主嫌警察德里克·肖万（Derek Chauvin）的刑事指控，指控他犯有二级谋杀罪，之前的指控是三级谋杀和二级过失杀人罪。

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5 月 25 日，在美国明尼苏达州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），警察对乔治·弗洛伊德实行拘捕，路人拍摄的一段视频显示，在拘捕过程中，警官德里克·肖万用膝盖压住弗洛伊德的颈部长达8分钟之久，在此期间，弗洛伊德不断地说 “我不能呼吸”，之后死亡。

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星期三，美国检方还对当时在场的另外3 名警官提出了刑事指控，指控他们犯有协助和教唆二级谋杀和二级过失杀人罪。

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这 4 名警察在事件发生后都立即被警方开除，如果被定罪，他们可被判处最长达 40 年的监禁。

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骚乱一周

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弗洛伊德案发生后，美国连续多日出现了超大规模的抗议示威活动，各地的社区都举行了大规模的和平抗议，但期间出现了一连串暴力事件和骚乱，包括针对警察的致命袭击，一些地方还出现了抢劫、盗窃和纵火。

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美联社的统计显示，在美国各地，有超过 10,000 人因骚乱被逮捕，有报告说有十多人死亡，但具体情况仍在调查中。

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弗洛伊德的葬礼

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美国将为弗洛伊德举行三个大规模悼念仪式。

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星期四（6月4日）下午，乔治·弗洛伊德（George Floyd）的追悼会在明尼阿波利斯市举行，民权领袖阿尔·沙普顿（Al Sharpton）和弗洛伊德的家庭律师本·克鲁普（Ben Crump）都会发表讲话。

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星期六（6月6日），弗洛伊德（Floyd）的遗体将被送往他的出生地 – 北卡罗来纳州的雷福德（Raeford），那里将举行追悼会。

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46 岁的乔治·弗洛伊德（George Floyd）的一生，大部分时间是在休斯敦度过的， 下周一，休斯敦市将举行大型悼念活动，随后弗洛伊德的家人将为他举行私人葬礼。

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全球回应

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美国的弗洛伊德事件在全世界引起了强烈回应，世界上许多城市举行了反对种族歧视的抗议示威，包括加拿大的温哥华、多伦多、蒙特利尔等城市。

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（AP，CBC）

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