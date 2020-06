美国现任与前任国防部长：不应派军队平息示威抗议

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不宜在美国总统特朗普本周一(6月1日)威胁要动用总统权力派军队去各州平息骚乱后,美国现任国防部长埃斯珀(Mark Esper)和前任国防部长马蒂斯(James Mattis)先后发声表示异议。其中马蒂斯的言辞尤为激烈。这是他自2018年辞职后第一次打破沉默。

他在声明中说:“当我在大约五十年前加入军队的时候,我曾宣誓捍卫宪法。我从未想到过,在任何情况下,宣读过同样誓词的军人会被命令去践踏他们同胞的宪法权利。”

他还说,在极为罕见的情况下,只有在州长提出要求的时候,军队才可以被用在国内。用武力回应,就像我们在华盛顿特区所看到的那样,是在军队和平民之间制造本不存在的冲突。它会侵蚀军人和社会之间的信任纽带赖以存在的道德基础。

由于和特朗普在叙利亚撤军问题上立场相左,马蒂斯在2018年12月宣布辞职。他在辞职后一直保持沉默,称自己作为退役将领和前部长,公开批评现任总统是不合适的,会影响军队的非政治化性质。

但是弗罗伊德死后一周来发生的事显然使他改变了主意。他在声明中指责特朗普制造社会分裂,并对示威者表示支持。他说,示威者所要求的,正是刻在美国最高法院墙上的“法律面前人人平等”。我们不应该被一小部分违法者转移注意力,定义这场抗议活动的是它的千千万万参加者。

美国现任国防部长埃斯珀和特朗普唱反调

星期三上午,美国现任国防部长埃斯珀在新闻发布会上表示,派现役军人在国内承担执法任务只能作为最后一个选择,而且只能是在最紧急、最可怕的情况下。同一天,美国参谋长联席会议主席米利(Mark A. Milley)向三军高级将领发布通告,强调每一个军人都曾宣誓捍卫“赋予美国人言论自由与和平集会自由“的宪法。

《纽约时报》报道说,现在美国军队高层非常担心失去公众和军人的支持。埃斯珀和米利星期一陪同特朗普前往白宫旁的圣约翰教堂前持圣经拍照。引起了激烈的批评和一些退役将领的反感。

特朗普星期一指责各州州长软弱。他表示,如果他们不能控制局面,他将根据1807年《暴乱法》动用总统权力部署军队。他在公开谈论此事前已经在视频会议上向州长们提出这个想法,称美国“有一支很棒的军队”。

不过他在星期三改口,称他不认为有派军队的必要。

5月25日,明尼阿波利斯市黑人被警察用膝盖长时间压迫颈部后死亡。此事在全美引发抗议示威。

(RCI with AP,CBC News, The Atlantic, New York Times)

