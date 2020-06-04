香港民众纪念六四31周年。（ Anthony Kwan/Getty Images)

香港民众不顾禁令纪念六四31周年（组图）

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月4日（星期四）17:41
更新 2020年6月4日（星期四）17:55

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香港当地时间星期四（6月4日）晚上，数千市民不顾禁令，来到维多利亚公园参加烛光守夜，纪念1989年天安门六四事件31周年。他们点亮手中的蜡烛，在8点零9分时集体默哀一分钟，纪念当年丧生的学生和市民。

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香港民众纪念六四31周年。（ Anthony Kwan/Getty Images)

过去三十年来每一年的6月4日，维园烛光守夜从未间断。但是今年香港警方根据”限聚令“没有批准集会。这项法令禁止八人以上聚会，实施到6月4日晚为止。在场的警察一遍遍播放警告市民不要参加非法集会的录音，但是并没有认真阻拦人们进入公园。

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在香港旺角也有大型集会。警察使用了胡椒喷雾器并逮捕数人。

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香港民众纪念六四31周年。（ Anthony Kwan/Getty Images)

同一天，香港立法会三读通过《国歌法》。该法规定将国歌纳入中小学教育，侮辱国歌者将被处以5万港币罚款和最长3年的有期徒刑。上个星期，中国全国人大通过了制定香港国安法的决议。

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香港民众纪念六四31周年。（ Anthony Kwan/Getty Images)

香港支联会主席李卓人说，国安法实施后，将由北京来定义什么是危害国家安全的罪行。到时候再纪念六四，喊“结束一党专制”的口号，算不算颠覆国家政权罪？“我们不知道。“

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香港民众纪念六四31周年。（ Anthony Kwan/Getty Images)

一个参加维园烛光守夜的张姓女子告诉美联社（AP）记者说：“如果我们今天不来的话，不知道明年还能不能来。”

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（RCI with AP, Zen Soo，Ken Moritsugu）

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