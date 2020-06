ZOOM公司视频虚拟会议软件受热捧

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然视频虚拟会议软件公司Zoom Video Communications在COVID-19病毒肺炎疫情前就已小有名气,但今年初先泛滥中国、随后肆虐世界的COVID-19病毒肺炎疫情让Zoom公司视频虚拟会议软件的客户数量雪崩式爆发增长,也成为华尔街金融市场的新宠。

加拿大最高法院也已成为Zoom公司视频虚拟会议软件的客户。

Zoom公司星期二公布的季度财报显示, 今年2月到4月的三个月中公司收入为3.28亿美元,比去年同期至少翻了一番,盈利从去年同期不到20万美元翻了好几番达到2700万美元。

Zoom公司的股票价格今年以来已经涨了三倍,相比之下美国股市标准普尔指数今年下跌了5%。

Zoom公司在美国股市刚上市时的首发价格是36美元,到星期三已经达到每股2百美元。其股票市值达到590亿美元,比美国四大航空公司的市值加在一起还要高。

付费的Zoom公司客户使用的是加密视频虚拟会议软件,而使用Zoom公司免费视频虚拟会议软件的民众则没有加密的保护,这成了限制公司增长的软肋。

Zoom公司的成功也引来电脑软件和网络巨头Microsoft、Google和Facebook等公司的激烈竞争。

RCI with The Associated Press、CBC News

