一个加拿大原住民女子被警察开枪打死

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星期四（6月4日）在加东新不伦瑞克省埃德蒙斯顿市，一个名叫钱特尔.莫尔（Chantel Moore）的原住民女子被警察开枪打死。警方的声明说，有人打电话要求派人去莫尔的住处进行“平安查询”（一个人久无音讯或联系不上时亲友要求警方代为上门查看）。警方到达后，莫尔持刀冲出门来，攻击一名警官。他立刻开枪自卫。莫尔胸部中弹死亡。

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新不伦瑞克省将对此事进行独立调查。

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加拿大原住民服务部长马克.米勒（Marc Miller）星期五表示，莫尔的死亡令他愤怒。他不明白为何普通的平安查询会死人。”独立调查必须查明真相。“

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26岁的莫尔原本住在BC省温哥华岛，去加东是为了探望住在那里的母亲和5岁的女儿。莫尔的姐姐说，打电话请警方去查看的可能是一个曾经和莫尔约会过的多伦多男子。

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此事正好发生在美国黑人弗罗伊德（George Floyd）之死引起大规模抗议之际。星期五，多伦多、渥太华、温哥华和蒙特利尔等城市举行了反种族歧视的大规模示威活动。许多原住民参加了这次活动。加拿大总理特鲁多参加了渥太华的集会。

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（RCI with CBC News, Yvette Brend）

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