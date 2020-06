加广中文台一周精选：多元部长释佳接受本台专访；反种族主义抗议活动继续(6月5日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

香港人不顾禁令,纪念六四事件31周年;新冠病毒大爆发继续冲击加拿大经济。不过,也有出人意料的正面消息。

本周,占了加拿大感染和死亡一半数字的魁北克省,疫情放缓,新增病例出现连续几天下降;不过,最大省份安大略省,在有限度放松隔离之后,新增病例出现上升。

截止至6月5日下午两点,加拿大的感染人数达到了94325, 死亡7751人, 治愈52545人,新增806例。

多元、包容、青年部部长专访:加拿大不容忍任何形式的种族主义

“追踪新冠病毒大爆发”特别节目本周专访加拿大联邦多元、包容、青年部部长释佳(Bardish Chagger)。因为疫情,这个采访联系时间几乎超过了一个月,不过最终,释佳和她的团队认为,本台提出的“新冠病毒期间针对亚裔歧视”问题非常重要,而接受了采访。

(加广中文台一周精选(6月5日),音频)

采访中,释佳强调:

1)针对亚裔、黑人社区,真多人和族裔的歧视在加拿大都不能容忍;

2)加拿大还有很长的路要走,要建立一个体系,令所有族裔背景的人都能够发挥潜能,感到安全 —— 这些方面看,我们可以做得更好。

3)采访中,释佳多次提到“我们现在的努力是为了下一代”“你愿意生活在怎样的加拿大?”

4)希望更多少数族裔背景的人加入,比如最近联邦政府的“聘用/任命程序”就是要让更多少数族裔人士加入政府决策程序,以便令政策能最大程度体现加拿大的多元。

相关阅读:专访多元、包容、青年部部长Chagger:“加拿大绝不容忍种族主义;共同参与带来改变

YouTube:Interview w Minister of Diversity B. Chagger: “Racism has no place in Canada; join in &make changes”

全球反种族主义抗议浪潮涌现

本周加广报道的另一个重点是,全球的反种族主义抗议浪潮,除了美国、加拿大,伦敦和巴黎也出现了抗议。

全球目前正经历一场世纪疫情,但是,发生在美国明尼苏达州的黑人乔治·佛洛依德之死,令抗议浪潮席卷全球。

最终,明尼苏达州总检察官宣布,涉及佛洛依德死亡的四名警察全部遭到起诉,美国的示威抗议逐渐转为平和。

相关阅读:美国现任与前任国防部长:不应派军队平息示威抗议 (吴薇)

相关阅读:弗洛伊德案 4 名涉案警察全部被起诉,美国示威抗议逐渐转为平和(黎黎)

相关阅读:发生骚乱时,为什么政府官员喜欢让“外部势力”背锅?(吴薇)

港人不顾禁令,继续悼念六四

另外,本周四是中国六四事件爆发31周年,而中国人大刚刚通过的香港国安法,香港政府以新冠病毒爆发为由,禁止香港人在维园集会,悼念六四。

而吴薇的图片报道显示,六四当晚,香港人还是自发地前往维园以及不同地方悼念,场面感人。

相关新闻:香港民众不顾禁令纪念六四31周年(组图)

新冠病毒爆发给加拿大经济继续带来巨大冲击

周五,加拿大交通制造业巨头庞巴迪宣布裁员2500人。

新一任的加拿大银行行长Tiff Macklem上任了,这真不是个容易的差事。新官上任后,首先宣布加拿大银行基准利率0.25%不变。

相关阅读:加拿大个人破产率 4月份降到历史低点 (黎黎)

加拿大申请破产的人数在 4 月份掉到了历史低点,看来联邦政府在疫情期间提供的各种财务支持,以及允许人们把房贷还款推迟 6 个月,的确起了不少作用。

相关阅读:进出口均遭新冠打击,加拿大贸易逆差 4 月份翻倍(黎黎)

相关阅读:疫情下加拿大庞巴迪公司裁员2500人(方华)

宣誓入籍、最高法庭辩网络化

再有,从三月中加拿大开始采取“隔离”“保持社交距离”措施之后,加拿大社区也在逐渐适应新冠疫情爆发下的生活,比如很多重要的实体活动网路化了:

相关阅读:加拿大移民部开始用视频方式举行移民入籍宣誓(方华)

相关阅读:加拿大最高法院开始用视频软件进行庭议(方华)

座头鲸到访蒙特利尔

最后,来看一个轻松的新闻吧。

一条座头鲸(humpback whale )忽然游进了蒙特利尔的老港,而且从上周末到达,就一直留恋不去 ——这可是历史上第一次出现。

黎黎的报道中,提到了因为新冠疫情,带来暂时的环境改善,使得鲸鱼觉得可以暂时把蒙特利尔当作自己的家了。

相关阅读:鲸鱼罕见造访蒙特利尔老港,而且来了就不走了(黎黎)

感谢收听,下次再会。

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

