加广中文台一周精选：多元部长释佳接受本台专访；反种族主义抗议活动继续(6月5日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

香港人不顾禁令，纪念六四事件31周年；新冠病毒大爆发继续冲击加拿大经济。不过，也有出人意料的正面消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周，占了加拿大感染和死亡一半数字的魁北克省，疫情放缓，新增病例出现连续几天下降；不过，最大省份安大略省，在有限度放松隔离之后，新增病例出现上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

截止至6月5日下午两点，加拿大的感染人数达到了94325， 死亡7751人， 治愈52545人，新增806例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多元、包容、青年部部长专访：加拿大不容忍任何形式的种族主义

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“追踪新冠病毒大爆发”特别节目本周专访加拿大联邦多元、包容、青年部部长释佳（Bardish Chagger)。因为疫情，这个采访联系时间几乎超过了一个月，不过最终，释佳和她的团队认为，本台提出的“新冠病毒期间针对亚裔歧视”问题非常重要，而接受了采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（加广中文台一周精选（6月5日），音频）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

采访中，释佳强调：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1）针对亚裔、黑人社区，真多人和族裔的歧视在加拿大都不能容忍；

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2）加拿大还有很长的路要走，要建立一个体系，令所有族裔背景的人都能够发挥潜能，感到安全 —— 这些方面看，我们可以做得更好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

3）采访中，释佳多次提到“我们现在的努力是为了下一代”“你愿意生活在怎样的加拿大？”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4）希望更多少数族裔背景的人加入，比如最近联邦政府的“聘用/任命程序”就是要让更多少数族裔人士加入政府决策程序，以便令政策能最大程度体现加拿大的多元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：专访多元、包容、青年部部长Chagger：“加拿大绝不容忍种族主义；共同参与带来改变

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

YouTube：Interview w Minister of Diversity B. Chagger: “Racism has no place in Canada; join in &make changes”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球反种族主义抗议浪潮涌现

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周加广报道的另一个重点是，全球的反种族主义抗议浪潮，除了美国、加拿大，伦敦和巴黎也出现了抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全球目前正经历一场世纪疫情，但是，发生在美国明尼苏达州的黑人乔治·佛洛依德之死，令抗议浪潮席卷全球。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最终，明尼苏达州总检察官宣布，涉及佛洛依德死亡的四名警察全部遭到起诉，美国的示威抗议逐渐转为平和。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：美国现任与前任国防部长：不应派军队平息示威抗议 （吴薇）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：弗洛伊德案 4 名涉案警察全部被起诉，美国示威抗议逐渐转为平和（黎黎）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关阅读：发生骚乱时，为什么政府官员喜欢让“外部势力”背锅？（吴薇）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

港人不顾禁令，继续悼念六四

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，本周四是中国六四事件爆发31周年，而中国人大刚刚通过的香港国安法，香港政府以新冠病毒爆发为由，禁止香港人在维园集会，悼念六四。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

而吴薇的图片报道显示，六四当晚，香港人还是自发地前往维园以及不同地方悼念，场面感人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关新闻：香港民众不顾禁令纪念六四31周年（组图）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

新冠病毒爆发给加拿大经济继续带来巨大冲击

周五，加拿大交通制造业巨头庞巴迪宣布裁员2500人。

新一任的加拿大银行行长Tiff Macklem上任了，这真不是个容易的差事。新官上任后，首先宣布加拿大银行基准利率0.25%不变。

相关阅读：加拿大个人破产率 4月份降到历史低点 （黎黎）

加拿大申请破产的人数在 4 月份掉到了历史低点，看来联邦政府在疫情期间提供的各种财务支持，以及允许人们把房贷还款推迟 6 个月，的确起了不少作用。

相关阅读：进出口均遭新冠打击，加拿大贸易逆差 4 月份翻倍（黎黎）

相关阅读：疫情下加拿大庞巴迪公司裁员2500人（方华）

宣誓入籍、最高法庭辩网络化

再有，从三月中加拿大开始采取“隔离”“保持社交距离”措施之后，加拿大社区也在逐渐适应新冠疫情爆发下的生活，比如很多重要的实体活动网路化了：

相关阅读：加拿大移民部开始用视频方式举行移民入籍宣誓（方华）

相关阅读：加拿大最高法院开始用视频软件进行庭议（方华）

座头鲸到访蒙特利尔

最后，来看一个轻松的新闻吧。

一条座头鲸（humpback whale ）忽然游进了蒙特利尔的老港，而且从上周末到达，就一直留恋不去 ——这可是历史上第一次出现。

黎黎的报道中，提到了因为新冠疫情，带来暂时的环境改善，使得鲸鱼觉得可以暂时把蒙特利尔当作自己的家了。

相关阅读：鲸鱼罕见造访蒙特利尔老港，而且来了就不走了（黎黎）

感谢收听，下次再会。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada