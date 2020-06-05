疫情下加拿大零售业又一连锁店申请破产

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大又一零售连锁店在COVID-19病毒肺炎疫情导致的经济危机中无法继续经营而不得不申请破产保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sail Outdoors Inc公司是主打体育用品和户外运动需要的服装鞋帽商品的零售连锁店，该公司的总部设在魁北克省最大城市蒙特利尔市北郊的Laval市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sail公司首席执行官Norman Decarie指出，COVID-19病毒肺炎疫情迫使公司不得不按照政府停止营业的防疫禁令关闭了所有零售商店，失去营业收入让公司出现难以承受的现金短缺危机，不得不采取壮士断臂的极端措施申请破产保护，以为公司能够继续生存下去而保存力量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sail公司希望通过申请破产保护而有时间进行资产和债务重组，恢复比较健康的财务平衡，并制定出适应零售竞争新形势的经营策略。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Sail公司旗下有14个Sail品牌零售连锁店和4个Sportium品牌零售连锁店，雇佣又1800名雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大零售市场分析师们认为，COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济停摆、和随后出现的消费者加速转向网上购物的零售领域大变革趋势，让依靠在大商场租用大面积铺面经营零售业务的商店遇到严重的生存挑战，他们中会有不少难以承受新冠病毒肺炎疫情和零售领域大变革所带来的双重打击而不得不走上破产之路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada