生活几乎恢复正常，但大多地区除外：安大略省解封第二阶段

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除大多伦多地区和几个疫情严重的边境县市，安大略省的餐馆，理发馆，公共游泳池，购物中心和教堂等公众场所将从本周五起获准开放。

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安大略省长福特（Doug Ford）星期一（6月8日）在新闻发布会上宣布了该省解封第二阶段的方案。他表示，进入第二阶段意味着人们的日常生活几乎恢复正常。不过，大多伦多地区和兰布顿，尼亚加拉，温莎-埃塞克斯以及哈迪曼-诺福克仍停留在第一阶段，直到这些地区的每日新增病例降下来。

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从本星期五开始，以上地区以外的购物中心，餐馆，美容理发等提供“个人服务”的商家，游泳池，宗教聚会场所，博物馆，博物馆，历史遗迹景点和社区中心均可开放，影视制作行业也获准开工。聚集人数的限制从五人增加到十人。

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但即使进入解封第二阶段，社交距离，使用口罩和手套等防疫措施仍然保留。不能避免身体接触的服务，例如理发，美容，按摩，刺青等服务，虽然获准恢复，但是必须加强消毒措施，要求顾客事先预约并填写疫情问卷。

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其他限制措施还包括，宗教聚会场所接纳的人数不能超过三成。在餐馆就餐必须坐在户外，例如停车场和院子。顾客也必须提前预约。

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购物中心的商店必须严格限制同时进店的人数，并设立单行方向标志。试衣间每次使用后必须消毒。购物中心内的餐饮店只能外卖。

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博物馆和历史遗迹景点也必须限制人数并了解参观者的健康状况。

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大多地区何时能进入解封第二阶段？

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对于大多伦多等停留在解封第一阶段的地区，省政府将观察每个星期的疫情变化，并咨询当地市政当局和卫生官员来作出这些地区何时进入第二阶段的决定。

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目前安大略省超过三分之二的病例集中在大多伦多地区。星期一，全省34个地方卫生局当中有18个没有上报新病例，有10个的新病例少于5起。福特说，让这些地区受大城市疫情的拖累是不公平的。

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要让日常生活完全恢复到疫情前，则要等到解封第三阶段。但即使到那时，人们可能还是需要保持社交距离，并被鼓励在家工作。

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安大略是加拿大全国疫情严重程度仅次于魁北克的省份，星期一新增243个病例，增幅0.8%。全省累计病例略超3万，将近80%已痊愈。

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八月底以前禁止驱逐商家租客

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福特在今天的新闻发布会上还宣布，为了保护受疫情影响的小公司，安大略省在6月3日到8月31日之间禁止商业建筑的业主驱逐租客。凡是有资格享受联邦政府商业租金补助项目的公司都在这项禁令的保护范围内。

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安省企业界团体上个月曾写公开信要求省政府实施这项禁令以保护疫情下难以为继的中小企业。但是福特没有同意，只是数次呼吁业主理解租客难处，向无力付租金的公司提供一个宽限期。

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福特今天表示，有些业主对他的呼吁置若罔闻，因此省政府不得不发布禁令。

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（RCI with CBC News, CP, Chris Herhalt）

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