哈佛大学前化学系主任被正式指控隐瞒与中国千人计划的关系

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一个美国联邦大陪审团星期二（6月9日）对前哈佛大学化学与化学生物系主任查尔斯.利伯（Charles Lieber）提出两项虚假陈述罪名的正式指控。如果被正式定罪，利伯将面临最长5年的有期徒刑。

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因涉嫌隐瞒自己对中国千人计划的参与以及与武汉理工大学的关系，61岁的利伯在今年1月份被逮捕。美国司法部称，他每个月从武汉理工大学领取5万美元的酬劳，并获得150万美元用来在该校建立一个研究实验室。

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他与武汉理工大签订的合同显示，作为“千人计划高层次外国专家”，他还在可以在三年中享受一百万人民币的生活补贴。

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检控方说，利伯告诉调查人员他从未被要求参与前任人计划。他也在这个问题上误导哈佛大学。

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但是利伯的辩护律师说，他是一个受害者，不是罪犯。他最终将恢复名誉，重返科学界。

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（RCI with AP, VOA）

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