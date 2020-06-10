刘京文的抗逆力研究目前运用于新冠病毒疫情期的心理咨询。（本人提供）

新冠疫情期，你是否了解自己的心理抗逆力？刘京文在线评估助你找到答案

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月10日（星期三）17:00

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“抗逆力是全面的多维度的，是一个体系，涉及到个人因素，以及社会因素，以及这些因素如何相互作用 —— 刘京文”
刘京文出生在中国，曾随父母在日本生活。1999年随父母移民加拿大。目前，她是瑞尔森大学心理学博士生。2018年，她的一篇关于个人如何处理压力的论文得到了美国心理学会“APA学位论文研究奖”。
最近，她把自己的抗逆力研究与新冠疫情下民众的心理压力结合在一起，与“保泰社区抗疫行动，PROTECH”合作，在线及时进行心理分析、咨询、以及提供其他信息。
专访刘京文

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新冠疫情期间，在线抗逆力测试咨询
在心理学上，抗逆力（Resilience)是指我们战胜压力与困难的能力，也就是说在逆境中如何能“反弹回来”。
从五月四日，“保泰社区行动”抗逆力自我评估上线以来，刘京文和同事以及他们培训的义工，通过网络与电话接受大家在心理和其他方面的咨询。
到目前为止，使用在线咨询的民众中，20%是心理咨询，15%是为了寻求其他方面的信息，也有13%是寻求社会公正，比如遭遇种族歧视、不公正对待等等。
通常，他们会在与求助者倾谈之后，再按照他们的需求，给他们帮助，比如把他们引介给不同的医生或是社区机构。
刘京文认为，新冠病毒期间，我们大家都面临心理压力，这个不是个人的力量和心理的抗逆力可以抵抗的，而是需要社会各个方面，比如经济的、社会公平的，家人朋友支持等等。
而这个在线咨询是希望能够帮助有需要者，找到增强自己抗逆力的方向。
我们的抗逆力来自哪里？
在访谈中，刘京文做了个比喻。增强个人的抗逆力最好的可视化的理解就是，它像是蓄水，水资源来自不同的小溪流。
而我们个人的抗逆力也来自不同的源头。首先，它来自个人健康，以及与健康相关的行为，比如睡眠，情绪，好的生活习惯等。
再有，我们的抗逆力来自于我们如何处理事情，比如我们的价值观，解决问题的能力等；
最后，更广的部分来自于社会，比如我们是否有全民医保，是否可以得到法律或是社区帮助，是否有归属感。
这些都像是那些小溪流，汇聚储存，才能形成抗逆力。
所以，抗议力是个全面的多维度的系统。
而从另一个角度，我们的抗逆力也可能被一些事情干扰破坏，就像是排水。
比如一些负面的可怕的情景，如现在正面临的新冠疫情，比如无法正常提供日常需要等，就会削弱我们的抗逆力。
而在线模型是非常动态的一个模型，有储存存入的资源，也有削减排除的力量。

保泰社区抗议行动在线解答心理以及其他问题。

抗逆力模型与PROTECH计划
目前，刘京文的抗逆力自我检测模型与多伦多华裔社区的“保泰社区行动”合作，通过在线心理咨询向社区人士提供帮助。
刘京文表示，之前，这个模型曾在其他项目上使用过，比如训练抗逆力、以及理解抗逆力和心理健康等计划。   但是，这是第一次如此大规模地使用这个测试模型，并为适应新冠病毒疫情的特殊情况做了一些调整。
她说，我们希望增强自己的抗逆力，但是在疫情下，你会感觉资源耗尽，但却不知道什么时候是个头儿。所以，我们把这个模型焦点做了调整。以前是希望强调我们抗逆力的来源，现在则是强调，我们每个人都有抗逆力。
比如，新冠疫情下，模型会帮你分析，你需要加强哪些方面，以增强抗逆力。然后，我们可以就此来帮助你。
这个在线咨询模型是在新冠病毒爆发后，很短时间内完成的。刘京文把它归功于大家共同的努力。
而她想强调的是，重要的一点，每个人的需求是不一样的。所以，在这个在线咨询的模式中，一开始，你需要回答一个问卷，让我们来了解你的需求在什么地方，比如你是需要资源帮助，还是个人心理辅导，我们可以帮你们来联络你需要的帮助。
如何设计这个抗逆力测试模型？
刘京文对抗逆力的研究一直有兴趣。
她介绍说，在读研究生的时候，她个人面临一些挑战。当一个人面临挑战的时候，常常也会是对自己认识事物的一种挑战。
以前，她一直认为，抗逆力是个体的，你有抗逆力，或是没有抗逆力。而当她经历了生活中的挑战之后，她意识到，如果不是周围的人们，让她有所依靠，让她觉得有归属，得到需要的一些重要帮助，凭她自己是无法克服一切的。
这次经历令刘京文重新审视关于抗逆力。
在博士全面评估测试时，导师要求申请者提出一项自己的理论或是研究兴趣，她想到了抗逆力，希望进一步研究这个心理课题。
刘京文的研究把自身心理的抗逆力，与周围环境因素联系在了一起，比如是否有经济的压力，是否有社会的帮助，是否有亲人朋友的支持等。
2017年，她出版了关于抗逆力的研究论文，结果，反响非常好。一些心理学领域的重要人物给她发来信息，询问她的理论，想了解更多，并认为这个抗逆力的研究给心理学带来帮助。
新冠病毒疫情影响每一个人
新冠病毒爆发影响每一个人，也包括她个人。刘京文说，自己会常常受到影响，情绪可以从焦虑、烦恼到非常的感恩。
她说，新冠疫情令她意识到，社区与人群之间的相互帮助与支持非常重要。
短期目标VS长期目标
刘京文称，自己的短期目标是继续就个人的抗逆力进行研究，因为这个话题能引起每个人的共鸣。
尽管是在疫情下，她目前还依然有几个相关的研究在进行中，只是转移到了网络上。
而她的长期的目标是，能够继续从事自己钟爱的研究工作，同时，也可以传播心理学知识、教书、以及服务社区。

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