国际奥委会考虑放松对运动员示威举动的限制

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在美国反种族歧视示威波及世界许多地区的情况下，国际奥林匹克委员会限制运动员表达政治见解的政策受到抨击。

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根据国际奥委会宪章第50条，运动员在比赛场地或奥运会颁奖仪式上要保持政治中立，不能有高举拳头、下跪、佩戴抗议袖标或打出抗议标语牌的举动，只能在颁奖仪式后的媒体采访或者是通过社交媒体来表达自己对政治和社会问题的见解。

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在越来越大的压力下，国际奥委会似乎松动了其长期坚持的在奥运比赛和奥运奖牌颁奖仪式上禁止示威举动的立场。

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国际奥委会主席Thomas Bach星期三在洛桑表示，国际奥委会下属的运动员委员会将研究运动员可以用什么样有尊严的方式表达支持符合奥林匹克运动精神和原则的诉求，同时要与那些可能会导致分裂的示威举动区别开来。

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但曾经三次参加奥运会、现已退的前田径运动员Kevin Sullivan认为，国际奥委会根本不应该限制奥林匹克运动员利用这一国际体育盛会表达自己的政治见解，国际奥委会在这方面已经落在一些重要体育组织的后面。比如美国橄榄球联盟和美国足球联盟就已经准许运动员用下跪等方式表达自己政治见解的示威性举动。

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RCI with Donna Spencer, Lori Ewing • The Canadian Press

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