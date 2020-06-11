星巴克要在加拿大关掉2百个咖啡店

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总部设在美国西雅图的星巴克咖啡连锁店星期三证实，在COVID-19病毒肺炎疫情过后可能要在加拿大关掉多达2百个咖啡店。

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在COVID-19病毒肺炎疫情期间加拿大几乎所有的快餐店和咖啡店都处于关闭或半关闭状态，但随着疫情的缓解加拿大各省市纷纷准许餐饮业恢复营业。

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不过星巴克公司表示，会综合评估COVID-19病毒肺炎疫情和快餐业的竞争局势，以制定今后的经营和竞争策略。目前公司的设想是在世界范围继续增加咖啡连锁店的数量，但在美国和加拿大一些地区会减少当地星巴克咖啡店的数量。

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星巴克公司打算全面审核加拿大1400个连锁店的业绩，可能会在两年内把多达2百个表现不佳的连锁店关闭。

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专家们指出，虽然星巴克公司每年都会评估各个连锁店的经营业绩、关闭一些表现不佳的店面，但在今后一年半到两年时间内在加拿大一下子砍掉2百个咖啡店称得上是大动干戈。

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不过这2百个咖啡店并不都是彻底关闭，有的将被改成专营应用程序下单、然后窗口取货或送货上门便捷服务的咖啡店。

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星巴克咖啡连锁店在新冠病毒肺炎疫情前所作的市场调查显示，星巴克顾客中有80%是买了就走的顾客，预计在疫情过后这一比例会进一步上升。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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