三大科技巨头拒售人脸识别技术给警队

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

微软公司成为本星期第三个宣布不向警方销售人脸识别软件的美国科技巨头公司。除了微软公司之外,另外两个美国科技巨头是亚马逊和IBM。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

微软公司总裁和首席执行官Brad Smith星期四宣布了上述决定,并呼吁美国国会从保护人权的角度出发、立法加强对人脸识别技术应用的管理;并说在有法律约束人脸识别技术的使用之前,微软公司不会向美国警方出售人脸识别软件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前人脸识别技术面临的一个主要批评是,对肤色较深的人、现有的人脸识别技术出错率较高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国主要城市不断发生的抗议黑人George Floyd死于警察暴力的示威游行,聚焦了美国社会的种族歧视和警察执法不公正的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过,微软、亚马逊和IBM并不是美国警方人脸识别技术的主要提供者,而日本的NEC公司和欧洲的Idemia和Gemalto公司才是向北美大陆警方提供人脸识别技术的最主要供货商。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada