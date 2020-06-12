加广中文台新冠病毒爆发一周报道精选：加拿大逐步重启；疫情下的众生相（6月2日）

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特鲁多：加拿大警方存在系统性种族歧视。

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加广一周报道精选：

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各位好，欢迎来到加广中文台新冠病毒大爆发一周报道精选环节。

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加拿大新冠病毒爆发疫情最近这两周有所缓和，比如魁北克省，过去一周的新增案例逐渐递减，而且，从3月下旬之后，新增案例首次降到每天150例以下。

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两个新冠病毒感染病例集中的大省，魁北克省和安大略省也开始陆续重启。

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截止至6月12日，加拿大全境感染人数为97，893人，其中58，484人康复，8093人死亡。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大开始逐步重启

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加拿大最大省份安大略省，除了多伦多这样的大城市，其他部分地区进入重启第二阶段。比如，可以有10人以下的聚会，可以拥抱，餐馆、商场有限度重启，宗教场所可以有30%人流量等。当然，重启的一切前提是，要注意的是保持社交距离；而多伦多的公共交通系统，计划强制性要求人们戴口罩。

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相关阅读：生活几乎恢复正常，但大多地区除外：安大略省解封第二阶段（吴薇）

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疫情众生相：难民申请者获特批居留权，19万人返还紧急救助款

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RCI报道，加拿大联邦政府正在制定一个特批项目，将对在 COVID-19 疫情期间从事了医护工作的难民申请者提供永久居留权。

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这个项目是临时性的，预计会覆盖全国所有地区，还不清楚有多少人将受益，但大多数符合条件的人可能会在魁北克省。政府表示，这是为了向这些一线工作的难民表示感谢。

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相关阅读：加拿大政府考虑推出特批，对疫情间到卫生领域工作的难民申请者提供居留权 （黎黎）

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加拿大联邦政府今年3月份推出每月2000加元、为期四个月的紧急救助津贴（CERB)，帮助因新冠疫情失业或停工停薪的人度过难关。一时间申请者众，其中不乏不符合条件的人。加拿大国税局本周表示，目前已有19万加拿大人退回了他们错领或冒领的津贴。另外，国税局也正在对大约六百起涉嫌冒领的案例进行调查。

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相关阅读：十九万加拿大人退回冒领或错领的抗疫补助（CERB）（吴薇）

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全球疫情发展依然很快：心理需要准备好

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加拿大正在重新开放，但是，自6月初以来，全球每日新增病例超过12万，增长率比疫情发生以来任何时候都要高。而更大的危险来自人们的松懈。目前，西南亚和拉美国家是重灾区，非洲的情况也不容乐观。

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相关报道：全球新冠病例增长迅速，一些地区疫情尚未达到最高峰（吴薇）

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新冠病毒疫情下，尤其是居家隔离政策，令普通人都承受了巨大的心理压力。多伦多心理学博士刘京文推出了新冠疫情时期的心理抗逆力测试，并从帮助建立抗逆力开始，帮助有需要的人。

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相关报道：特鲁多政府要买下多余食品救济困难民众（方华）

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抗议警方暴力：特鲁多承认警方系统性歧视，执法应佩戴录像机

全球抗议警察暴力、抗议种族歧视继续蔓延。加拿大总理特鲁多表示，加拿大联邦警察皇家骑警应该配备随身录像机。

本周一的记者会上，特鲁多表示，他打算本周与各个省区省长和区长们讨论警察配备随身录像机的问题，以在这个问题上尽快采取具体行动。

相关报道：特鲁多：加拿大警察应该配备随身录像机（方华）

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而在星期四，特鲁多还和联邦皇家骑警的唱反调，承认“加拿大联邦警察皇家骑警和各省市的警队中存在系统性种族歧视问题”，并应该对此进行反思和改变。

蒙特利尔老港座头鲸死亡

最后，是一则令人伤感的新闻。上星期我们节目提到，蒙特利尔老港首次出现座头鲸，给人们带来快乐。但本周报道，它已经死亡，原因很可能是与船只相撞。

鲸鱼进入淡水水域非常罕见，专家曾希望这头年轻的座头鲸可以顺流而下，重归大海。

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好，这就是本周的加广新冠病毒大爆发精选，感谢您的收听，下次再会。

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