安大略省大部分地区进入第2阶段解封

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星期五（6月12日），安大略省的大部分地区进入第二阶段解封，成千上万的商家和公共场所可以重新开放。

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全省

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安大略全省从本周五（6月12日）开始：

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社交聚会的人数限制增加到 10人（之前为 5人）；

允许恢复教堂、清真寺的礼拜活动，但人数不得超过场所可容纳量的30％；

托儿中心开放，但要限制在同一个空间内的儿童人数。

进入 “第2阶段” 解封的地区

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在安大略省的34个公共卫生局管辖区中，有2 4 个正式进入 “第2阶段” 解封，包括渥太华、安大略省东部、北部和中部以及西南部分地区，在这些区域中：

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大型购物中心可重新开放；

餐厅和酒吧可以为坐在户外的顾客提供服务；

理发店、纹身店可开始营业；

游泳池、露营地、带导游的旅行均可恢复。

多路多和汉密尔顿排除在外

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大多伦多地区和汉密尔顿（Hamilton ），以及尼亚加拉（Niagara）、温莎-埃塞克斯 （Windsor-Essex）、Lambton & Haldimand-Norfolk 地区不在“第2阶段”的范围内，这些区域仍处于解封的第1阶段。

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安省政府官员没有透露这些地区何时能进入下一阶段，但表示这将取决于疫情的控制情况。

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安大略省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）表示，尽管社交聚会的人数限制已从以前的5人增加到10人，但大家仍需要保持社交距离。

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（CBC）

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