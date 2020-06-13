Facebook新闻在美国面向所有用户，增加当地新闻和视频

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2019年10月，Facebook首次推出自己的新闻版块 ，当时在美国境内做有限测试。现在，脸书宣布新闻频道面向美国所有用户开放。

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Facebook和新闻媒体关系

Facebook在处理和新闻媒体出版者的关系上备受争议。2018年Facebook决定在其新闻订阅中优先考虑朋友和家人的帖子，减少对新闻媒体的推荐。这引起了媒体的集体抗议。

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最后为了留住新闻提供者，Facebook承诺在其平台帮助内容商扩大影响并分享收益。

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除此之外，Facebook多年来也试图为业绩不佳的地方媒体提供帮助，希望地方媒体内容为其社交媒体版图提供更多的话题。

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虚假新闻困扰

另外常常被人诟病的是，Facebook在传播虚假新闻方面的作用也不可忽视。多年来由有偏见的组织发布的未经事实核实的内容和链接在Facebook平台上不受制约地广泛传播。

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它的平台也被具有政治目的的国有媒体用来在美国本土传播宣传和虚假信息。俄罗斯和中国的国有媒体一直被认为是众多“抹黑美国”内容的背后黑手。

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Facebook新闻

这一次，Facebook在新闻方面尝试了不同的策略。脸书新闻除了使用算法更好地为读者提供个性化报道外，还使用内部记者为脸书新闻提供内容。

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当然想成为脸书新闻的内容提供者需要经过Facebook的审核。Facebook设定了一系列的筛选标准，并要求媒体要有足够的影响力。

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“新闻”标签将作为标签出现在所有美国用户的手机上。自去年秋天宣布以来，Facebook已经在新闻中增加了新的功能，包括突发新闻提醒、及时的新闻摘要、定向通知等。

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此外，也在测试新闻视频，并且在脸书新闻中引入了本地新闻部分。

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