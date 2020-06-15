加拿大原住民警察的经费应该增加而不是减少：前原住民警察局长的呼吁

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在美国黑人弗罗伊德之死引发的反歧视抗议中，示威者的诉求之一是削减警察经费，但是加拿大前原住民警察局长泰瑞.阿姆斯特朗（Terry Armstrong）呼吁增加原住民警察系统的经费，并主张原住民社区的警察应该全部由原住民担任。

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一些比较大的加拿大原住民部族拥有自己的警察系统。阿姆斯特朗在2018年退休之前曾经领导加拿大全国最大的安大略省尼什纳比阿斯吉原住民警察局（NAPS）。他在任五年，一直在向联邦政府和安大略省政府争取更多的经费。

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他认为原住民警察的经费不足是制度性歧视的一种体现。原住民警察没有得到同等的对待。NAPS负责35个坐落在安大略省北部的社区，面积相当于法国国土。他们常常不得不单独巡逻，有些偏僻地区的站点没有囚室，甚至没有自来水。

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阿姆斯特朗在任时期，原住民警察的工资比其他警察系统低。他承认现在工资水平已经提高，又有了更多的资金来扩大警察队伍。但是差距仍然存在。

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阿姆斯特朗本人是白人，但是他认为，为了建立信任，原住民地区的治安最好完全交给原住民警察负责。

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（CBC Radio，Duncun McCue）

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