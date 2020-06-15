北京，人们戴着口罩在健康检查中心外排队接受核酸检测

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2020年6月15日，周一，北京，人们戴着口罩，在健康检查中心外排队接受核酸检测，以帮助遏制新冠状病毒的传播。中国首都周一为冠状病毒的卷土重来做准备。近日，在一个已经一个多月没有出现本地传播病例的城市，报道了100多起新病例。(AP Photo/Andy Wong)

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