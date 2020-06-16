今年头四个月加拿大接收7万4千新移民，中国是第二大来源国

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加拿大移民部发布的信息显示，2020年1月至4月，加拿大共批准74000名新移民的永久居留权申请。尽管由于新冠疫情影响，新移民入境在3月中旬停止，但是移民部的审理工作在继续。

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在这些新移民中有将近四分之一（24%）来自印度。最近几年，印度一直是加拿大最大的移民来源国。由于英语流利和学历高等原因，印度人申请加拿大永久居留权有一定优势。另外，现在美国H1-B特殊临时工作签证转绿卡比较困难，也造成许多印度专业人士从美国转到加拿大。

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中国是仅次于印度的第二大来源国，而且所占比例从去年底9%上升到将近10%。在排名前五的加拿大移民来源国当中，中国是唯一一个官方语言不是英语的国家。排在中国之后的国家是菲律宾，美国和尼日利亚。

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接下来是巴基斯坦，叙利亚，法国，伊朗和巴西。

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（CIC News, Kareem El-Assal）

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