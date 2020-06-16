研究显示安大略省20岁以下新冠患者在增加

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省圭尔夫大学的一项新冠肺炎病例研究显示，自五月中旬以来，该省的疫情曲线被抹平，唯一的例外是20岁以下这个年龄段，新病例仍在持续增加，尤其是在大多伦多和皮尔地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主持这项研究的艾德.麦克比恩（Ed McBean）教授说，目前在安大略省所有新冠肺炎患者当中，20岁以下年龄段并不是人数最多的，但是病例的增长率却是最高的。这非常令人惊讶，也是不正常的，因为安大略省的幼儿园和学校并没有重新开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究结果显示，在多伦多和皮尔地区，20岁以下年龄段的新增病例在4月中旬是每天2个，到5月底变成每天9个。在同一时期同一年龄段，这两个地区以外的安大略省地区的新增病例从每天8个减少到每天6个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克比恩说，他不知道为什么会出现这样的结果，但是这至少表明，安大略省政府不开放幼儿园和学校的决定是正确的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省在5月11日小学复课后，全省学校到5月底为止出现了78个新增病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News，Desmond Brown）去

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada