蒙特利尔市的新增新冠病例在迅速减少

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蒙特利尔市的公共卫生官 Mylène Drouin 医生说，新增新冠病例在稳步下降，整个蒙特利尔岛的局势正在迅速改善。

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她在星期二的新闻发布会上说，我们的新增病例正在明显减少。

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连续 9天新增病例低于100

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星期二蒙特利尔市报告了 40 例新增病例，星期一报告了 29 例，蒙特利尔已经连续 9 天每天的新增病例低于100 例。

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Mylène Drouin 医生说，这是非常好的进展，但是，蒙特利尔人不应放松警惕，必须继续遵守公共卫生准则，防止社区的进一步传播。

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在蒙特利尔市，新冠病例疫情以老人院和贫困区最为严重。

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蒙特利尔市的公共卫生官 Mylène Drouin 医生还说，未来几个月的工作重点将是防止第二波疫情的反扑。

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移动测试点取消

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Mylène Drouin 医生同时表示，这个星期五（6月19日），将取消公交车移动测试点。

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自5月初以来，蒙特利尔市公共交通局（STM）提供了6辆公共汽车，改装成移动测试点，在一些关键地区提供新冠病毒测试。

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Mylène Drouin医生说，现在只有约4%的测试为阳性，这些移动点可以取消了，但这并不意味着测试停止，人们可以继续去指定的新冠诊所进行测试。

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（CBC）

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