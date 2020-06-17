前总督：否认加拿大有系统性种族歧视是不负责任

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加拿大联邦前总督Michaëlle Jean在接受加拿大广播公司采访时表示，针对黑人和土著人群体的种族歧视在加拿大一些政府机构根深蒂固地存在，

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Michaëlle Jean认为，不承认加拿大存在系统性的种族歧视问题，这是不负责任的表现；而且不承认种族歧视存在就不可能去解决这个问题。

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Michaëlle Jean指出，加拿大魁北克省长François Legault和加拿大皇家骑警总监Brenda Lucki都不直接回答联邦警察机构内部和魁北克省是否存在系统性种族歧视的问题，而是纠缠在“系统性种族歧视”如何定义的问题上、不去直面问题。

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Michaëlle Jean少年时期随父母作为难民从海地来加拿大定居，成年后加入加拿大广播公司法语部工作，后来成为电视主播，在2005年被时任加拿大联邦总理任命为加拿大总督。

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总督是加拿大礼仪上的国家元首英国女王在加拿大的代表，Michaëlle Jean成为加拿大第一位黑人总督。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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