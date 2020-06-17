加美边界关闭期限再度延长到7月21日

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加拿大和美国之间的陆路边界为了防疫将继续保持关闭状态、仅对必须的商业货运交通和在必要领域工作的人士提供例外。

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已经延长过两次、原定在这个星期日结束的加美两国共同关闭边界的防疫措施被再次延长一个月、到7月21日结束。

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加拿大联邦政府总理特鲁多在星期二的记者招待会上证实了这一消息。

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不过，加拿大联邦政府稍稍放松了对从美国陆路边界入境的管制，在6月上旬宣布准许那些被COVID-19病毒防疫措施隔开的直系亲属从美国进入加拿大探望家人，不过这些人从美国入境加拿大后需要自我隔离14天的时间。

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美国是世界上COVID-19病毒肺炎确诊病例最多和死于COVID-19病毒肺炎人数最多的国家。美国的COVID-19病毒肺炎感染数字是210万人、死亡数字是11万6千人；而到星期二早晨为止加拿大的这两个数字分别是9万9千人和8千零93人。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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