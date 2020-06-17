流行病学教授王培忠：病例清零vs与低流行病毒共存，加拿大与中国应对新冠病毒思路不同

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新冠病毒是人类历史上从未出现的一种现象，又发生在交通、通讯发达的时代，对我们的影响是很大的。不过，病毒爆发到现在，我们已经学到了很多东西，对病毒本身也有了相应的了解。 —— 王培忠

欢迎收看加广中文台”追踪新冠病毒大爆发”特别节目。

我们今天的嘉宾是来自纽芬兰纪念大学流行病学王培忠教授。

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加拿大开始重启：大家继续保持警惕

王培忠教授认为，加拿大各省，包括两个病毒爆发大省魁北克省和安大略省，目前进入重启。他们的重启计划不是完全基于新增案例，而是基于对未来的展望预测，比如，新增案例在逐渐减少，可以有效控制。

两个省政府都是基于这种情况来作出谨慎、有节奏重启的决定，所以这个时候重启，他认为时机是好的。

但是，个人依然要保持警惕，比如勤洗手、戴口罩，注意保持距离这些基本措施要继续。

加拿大大众心理紧张趋势缓解

王培忠教授介绍说，加拿大一份著名的心理健康研究中心的调查很说明问题。上个月，该机构的调查显示，民众对于新冠病毒感觉紧张、恐惧的比例还是很高的。

但最新发布的调查发现，民众紧张焦虑出现了明显的下降 —— 其实，加拿大现在的新发病例数字与三月份差不多。可见，民众对新冠病毒有了一定的认识，对未来感觉越来越好，所以，焦虑减少。

此外，夏天来了，室外空间病毒传播力不大，很多人充分享受户外空间，心理上会出现缓解。

第二波病毒来袭：加拿大政府如何应对？

王教授认为，新冠病毒是人类历史上从未出现的一种现象，加之发生在交通、通讯发达的时代，对我们的影响是很大的。

不过，病毒爆发到现在，我们已经学到了很多东西，对病毒本身也有了相应的了解。

王培忠教授认为，第二波是否会出现，也是有不同的意见。但这不是最重要的，重要的是，如果我们按照现在的策略走，保持谨慎，可能会有小的反弹，但出现年初那样大规模爆发的可能性不大。

王教授继续强调，过去几个月，疫情让我们学习到的经验：保持社交距离，保持个人清洁，减少聚会等要坚持下去。

他表示，我们在爆发期间学到的第二个经验是，保护弱势人群，这就是指老人院。这一部分来看，政府已经给予了相当的重视，采取了相应的措施。

此外，加拿大目前的防护物资依然缺乏。希望政府利用目前发病比较低的情况，多多就这方面进行准备。

加拿大与中国应对疫情思路有差异

这个星期，北京出现新的群体感染。王培忠教授表示，他对事件非常关注。

他强调，在应对新冠病毒的思路上，中国和加拿大有所不同。中国的思路是，消灭、 清零。中国各省都在比清零。但是，清零其实是不现实的，尤其是在大流行病依然在全球爆发的时候，中国的清零就显得没有太大意义，因为你不可能永远和外界隔断。

而加拿大，尽管在初期有些失误，但是现在，我们学会了在低流行、低爆发的情况下，与病毒共存。

此外，北京是在有五十几天清零之后，突然出现了上百例的确诊。到目前为止，事情的走向还不大清楚，比如，之前的无症状感染有多少等。

而且，大家对政府的信任度还是低的。如果你和北京的朋友谈这个事件，通常他们会认为，实际数字比报道要高 —— 可见对政府数据缺乏信任。

还有，病毒本身在传染过程中会出现变异、突变，北京这次出的病毒的核酸序列似乎还没有公布，也会让大家担心。

提醒：警惕不成熟信息

王培忠教授认为，媒体现在对新冠病毒疫苗研究、新药研究 这类信息的报道非常迅速。但是，科学是要有谨慎、严谨的态度的 —— 只有在正规医学杂志上报道之后，才能正式确认。

他建议大家在看待这些信息时要谨慎。这当中有可能涉及商业利益，就是制药公司需要集资而做的宣传，有利于股市；此外，社会也需要这些方面的信息，是民众需求。

但我们也曾出现对疫苗报道，对氯喹等的不实信息。

在这里，要提醒大家，警惕不成熟的信息。

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