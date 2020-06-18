“法律帮助与心理咨询”：组织者谈“国际学生新冠病毒我见我谈”线上讨论

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（莫贤威接受采访）

法律与心理是留学生关注的重点话题

莫贤威之前在瑞尔森大学以及多伦多大学积极参与各类学生社团，而成为了PROTECH发动学生团体的项目负责人。

莫贤威表示，在项目最初的民调阶段，他们发现很多国际留学生在新冠病毒爆发期间面临法律方面的难题。比如签证出现问题，面临课程学业中断，再比如，一些学生被要求离开校园，或是希望寻找工作怎么办等问题。

而杨旻辉也意识到，很多留学生对于毕业之后如果申请移民（ PR ）会否受到疫情影响，对于正准备来加拿大留学的，签证和入境是否可以顺利等话题感兴趣。

所以，他们希望能够有这样的一个机会，让大家更了解国际学生的经历与困境，并根据他们的需要，请来专业人士为他们解答问题，也希望这样的活动令他们感到华裔社区的力量，以及社区的互帮互助。

莫贤威还认为，面对疫情，尽管很多人面临挑战，包括经济的，社会的，法律的，心理的，但也令我们意识到，我们比以往任何时候都需要团结一致，建立共同的社区，建设社区的凝聚力和复原力。

杨旻辉也有同样的感慨，作为正在校的留学生，她的生活也受到了影响。年初的时候，她担心在国内的家人朋友，到了三月中，又开始担心自己的安全。她表示，所在的多伦多大学公共卫生学院一直有为学生们提供心理健康的咨询，但是，很多留学生是很需要类似帮助的。比如如何适应没有家人在身边的日子，如果在隔离过程中保持心理健康，也包括可能经历的种族歧视等问题。

留学生讨论希望更多人参与

俩人介绍说，整个线上讨论活动分为集体讨论、问答，也有分组侧重。

同时会以英语、普通话、粤语来进行，希望能涵盖更多的留学生群体。