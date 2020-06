用一生来换一座岛：一个加拿大老人的故事

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年85岁的艾迪.海默尔(Eddy Haymour)这辈子有过不少身份和标签:吃苦耐劳的移民,告倒政府的原告,理发师,开发商,疯子,劫持人质的罪犯……。对于加拿大导演格莱格.克朗普顿(Greg Crompton)来说,海默尔是个宝。这样的人不见得招人喜欢,但是拿来拍电影是再理想不过的人物。而且克朗普顿有一个优势:他出生长大的BC省基洛纳市离海默尔拥有的小岛很近。看海默尔的人生大戏,他的座位是前排正中。

克朗普顿的纪录片《艾迪的王国》从今天(6月18日)起在温哥华DOXA纪录片电影节首次公演(线上)。他在接受CBC主持人Carol Off采访时讲述了海默尔的故事。

一切因那个让他想起老家的小岛引起

响尾蛇岛是BC省中部奥肯纳根湖上唯一的岛屿。对于克朗普顿这样的本地人来说,小岛虽美,但也是周围随处可见的寻常风景。它的面积不过五英亩左右,上面有野草、岩石和两三棵树,仅此而已。可是海默尔第一次上岛就爱上了它。他告诉克朗普顿,这里让他想起在黎巴嫩的家乡。

那是在1970年。海默尔35岁。他买下了响尾蛇岛,计划在岛上建一座中东文化主题公园。按照他的设计蓝图,岛上要有一座金字塔,一个迷你高尔夫球场,一个肚子里会冒出冰淇淋的巨大骆驼玩偶,小路上跑着马车。他要在这个公园里展示所有中东国家的风土人情,向游人提供“跨文化”的体验。

计划遭到反对

但那是在上世纪70年代,BC省中部的乡村地区。加拿大要到1988年才通过多元文化法。海默尔的计划遭到了小岛对岸的桃林镇居民的强烈反对。他们不想让金字塔破坏家门口的田园风光,更不想看到大批游客来来往往。海默尔的行事方式也让他们看不惯。他穿着一身白西装跑到镇上来,在纯朴的本地人眼里就是一个粗鲁的外国大佬。

那里正好是当时的省长贝奈特(William A.C. Bennett)的选区。或许是为了争取民心,或许是他自己也不喜欢这个项目,总之他动员了所有内阁部长,动用了手中所有的权力来阻止海默尔。最后,这个建了一半的主题公园被强行关闭。

海默尔到处控诉,但是没有人相信他。贝奈特在背后给他设置的障碍,要到多年后才被CBC的一个深度报道披露。海默尔自己当时也不知道详情。他只是觉得自己被人坑了。他变得越来越激烈,开始写信威胁政府官员,甚至扬言要炸掉基洛纳的大桥。与此同时,他粗暴对待妻子,家庭关系开始出问题。

被送进精神病院

1973年,海默尔被指控37项罪名。大多数罪名是根据警方派来监视和接近他的卧底便衣的证词提出的,没有进一步的证据。控辩双方律师谈判之后,检控方同意撤销36项罪名,而海默尔同意承认“拥有指节套环”这一项罪名。但是他和辩护律师没想到的是,这项罪名被当成他精神不正常的依据。他被送进了精神病院。克朗普顿认为,正是从那时起,海默尔对政府彻底失去了信任。

那是他人生的最低点。他的妻子也离开了他。从精神病院出来后,他回到了黎巴嫩。但是,他并没有忘记他的小岛和他的冤情。

劫持人质

1976年的一天,他伙同几个表兄弟,手持AK-47步枪冲进了加拿大驻黎巴嫩大使馆,劫持了20名人质。克朗普顿说,他提出的要求总的来说是这么几条:“还我的岛,赔我的钱,给我孩子,告诉全世界我不是精神病。”

在大使等人的斡旋下,海默尔在几个小时后释放了人质,缴械投降。这一次,他的运气出奇地好。加拿大无法起诉在国外犯下的罪行,甚至也没有法律可以阻止他回到加拿大。黎巴嫩法庭以行为失检的罪名判处他相当于200加元的罚款,然后他就回加拿大了。

这个结局在今天听起来很是魔幻。试想如果此事发生在“9.11”恐袭之后,只怕不会是这样一个结果。

起诉BC省政府

他回到加拿大以后,把BC省政府告上了法庭。1986年,BC省高等法院下达判决,裁定海默尔胜诉。主审法官在判决书中说,省政府对待海默尔的方式,“如果不是有意识的残忍的话,也是非常不正确的。”

为了避免在当地再次引起争议,法庭没有要求省政府把响尾蛇岛还给海默尔,而是裁定赔偿他25万加元。

此时海默尔已经五十出头,为那个小岛耗费了二十年的时间。妻子和孩子,除了一个女儿之外,都和他断绝了往来。

打赢了官司让海默尔扬眉吐气。但是在克朗普顿的电影中,海默尔的一个女儿说:“他跟我讲了他的抗争,他为这个岛所做的一切。他打赢了官司当然好。但是他在生活里是赢家吗?才不是。他失去了家庭。”

海默尔的律师说,大部分人遇到这种事会在中途放弃。喜欢一个岛,有一个梦想,做不成也就放下了,日子还要往下过。

但是海默尔为这个梦想搭进去一辈子,如果需要的话,他似乎也不在乎搭进别人的一辈子,更无视他人的感受。这是他性格中令人反感的地方之一。

他在另一处产业上立了一座9英尺高的自己的雕像,面向响尾蛇岛。他告诉克朗普顿,这是给政府看的。他要告诉那些官员:“你们这些混蛋,这是我的岛,永远是我的岛。”

他现在仍然在想办法见省长,见总理。响尾蛇岛现在是一个省级公园。

导演你到底想表达什么?

克朗普顿说,他拍这部电影的目的就是为了完整、生动、全面地展现海默尔这个人,并不想指引观众的评价。实际上,连他自己的感想都是自相矛盾的。这个人非正非邪,人们对他的反应各不相同。这正是克朗普顿想要的效果。

不过他还是补充说,如果说他有一点自己的想法要表达的话,那就是,小心你对一件事情的痴迷。

不过,海默尔的女儿说,这个岛为父亲带来了生活的斗志和动力,这也没什么不好。反正他现在一大把年纪,已经不会再去搞什么劫持暴力活动了。

(RCI with CBC Radio, As It Happens, Jeanne Amstrong, Sheena Goodyear)

相关链接:《艾迪的王国》片花

