中国检察院正式以间谍罪起诉两名加拿大人

加拿大公民康明凯和迈克尔.斯帕弗星期五被中国检察院以间谍罪提出起诉,这两位加拿大公民已经被中国司法机关监禁了一年半的时间。

国际观察家们认为两位加拿大公民康明凯和迈克尔.斯帕弗被监禁和以间谍罪被起诉都是为了报复加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕中国华为公司首席财务官孟晚舟、和加拿大法庭在孟晚舟引渡案的双重犯罪问题上做出不利于孟晚舟的裁决。

美国司法机关指控华为公司首席财务官孟晚舟犯有经济诈骗罪。

中国政府多次要求加拿大方面释放孟晚舟,并不掩饰的把中国监禁两位加拿大公民康明凯和迈克尔.斯帕弗与孟晚舟被软禁、等待引渡裁决的事情连在一起。

中国政府还在贸易方面禁止或限制加拿大农产品进入中国市场。

与孟晚舟取保获释在其温哥华豪宅中软禁不同的是,康明凯和迈克尔.斯帕弗被分别监禁在条件很差的监狱牢房单间,不许家人探视,而且已经5个月不让加拿大驻华外交官探视。

RCI with The Associated Press 、CBC News

