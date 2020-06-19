加广本周精选报道：加拿大隔离政策实施100天，谨慎重启，“与新冠病毒共存” （6月19日）

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周五，中国检察院正式以间谍罪起诉两名加拿大人。

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让我们一起回顾一下本周加广中文台（RCI）报道。

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今天（6月19日），加拿大正式实施保持社交距离100天。本周，新冠病毒新感染个案数字和死亡数字继续放缓，两大感染重灾区安大略省和魁北克省也开始谨慎重启。

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到今天中午，加拿大累计新冠病毒感染病例超过10万人，为100565人， 死亡人数 8387人 ，痊愈62960人。

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应对新冠病毒爆发，政府推出自愿下载追踪程序

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相关阅读：加拿大将推出新冠智能跟踪应用程序：匿名，自愿，安省首先试点 （黎黎）

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期四表示，加拿大即将在全国范围内推出一个匿名的新冠跟踪应用程序 – COVID Alert （新冠警报），该应用程序可以对与新冠测试阳性者有过近距离接触的人发出警报。据报道，这款程序完全是加拿大开发的，自愿下载，在跟踪报警的同时，也考虑到要保护加拿大人一向非常重视的隐私。

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相关阅读：新冠疫情中，把病毒带回家的加拿大养老院护工 （吴薇）

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以后，当加拿大人回顾这场新冠病毒爆发，养老院绝对会是重要的一章。一位死者家属悲愤地说：这是我们整体的失败。

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相关阅读：加拿大纪念大学流行病学教授王培忠：消灭清零VS与病毒共存，分析中国与加拿大在抗击新冠病毒爆发理念的不同（梁彦）

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王培忠教授强调，在应对新冠病毒的思路上，中国和加拿大有所不同。中国的思路是，消灭、清零。中国各省都在比清零。但是，清零其实是不现实的，尤其是在大流行病依然在全球爆发的时候，中国的清零就显得没有太大意义，因为你不可能永远和外界隔断。

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而加拿大，尽管在初期有些失误，但是现在，我们学会了在低流行、低爆发的情况下，与病毒共存。

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相关阅读： 魁北克省从6月22日起允许健身房和室内游泳池有条件重新开放（黎黎）

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健身房必须遵守魁省有关室内一次最多 50 人的限制，同时要让成员们保持距离，并确保对运动器械的不断消毒和清洁。

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中国正式起诉两名加拿大人：加中关系雪上加霜

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本周，孟晚舟案以及相关事件再有新进展。

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相关阅读：中国检察院正式以间谍罪起诉两名加拿大人 （方华）

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加拿大公民康明凯和迈克尔.斯帕弗星期五被中国检察院以间谍罪提出起诉，这两位加拿大公民已经被中国司法机关监禁了一年的时间。

与孟晚舟取保获释在其温哥华豪宅中软禁不同的是，康明凯和迈克尔.斯帕弗被分别监禁在条件很差的监狱牢房单间，不许家人探视，而且已经5个月不让加拿大驻华外交官探视。

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相关阅读：确实是邱香果把病毒寄往武汉：关于华裔病毒学家被调查的最新信息 （吴薇）

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2019年7月，在加拿大国家微生物实验室（NML）工作的华裔病毒学家邱香果和成克定被停职并被取消了进入实验室的许可。在此事发生几个月前，有人从该实验室向武汉病毒研究所寄过埃博拉病毒和亨尼巴病毒。但无论是实验室还是加拿大公共卫生署都拒绝透露具体是谁寄的，只强调寄病毒的事与邱成二人被调查无关。

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华裔社区抗疫行动继续，互帮互助

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本周五晚间，保泰社区将邀请在加拿大的华裔学生参与一场线上论坛，”国际学生与新冠病毒爆发“，请留学生畅谈在新冠病毒爆发期间，他们在加拿大的生活经历，以及面对的困难。

同时，论坛邀请了中国、东南亚法律诊所的吴瑶瑶，以及大学心理学健康研究员刘京文博士，回答留学生关注的法律问题，以及心理康复问题。

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