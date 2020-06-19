魁北克省把今年流感疫苗预定量提升了 25%

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加拿大广播公司报道说，加拿大的省级政府正在增加对今年冬季流感疫苗的订购量，目的是尽量减少今冬的流感患者规模，避免出现 “病上加病”，与有可能卷土重来的第二波 COVID-19 疫情 “撞车”。

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专家们说，增加流感疫苗，目标是防止医院系统的 “过热”，避免医疗系统需要同时对付两种可致命病毒的紧急状况。

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根据联邦政府的统计数据，在加拿大，流感每年可导致约 3500 人死亡，并使 12,200 人需要住院治疗。

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魁省把疫苗订购量增加 25%

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以魁北克省为例，魁省的卫生和社会服务部（MSSS）今年比去年多预定了 25％ 的流感疫苗，今年订购的数量为 200 万剂疫苗，2019 年的订购量为 160 万剂。

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MSSS 的发言人Marie-Claude Lacasse 通过电子邮件说，魁北克省已经把 2020-2021 年订购疫苗的数量通知了联邦政府。

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（Radio-Canada）

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