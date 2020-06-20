在这张2020年5月11日的照片中，唐纳德·特朗普总统在华盛顿白宫玫瑰园的新闻发布会上谈到冠状病毒时，指出了一个问题。 (AP Photo/Alex Brandon)

特朗普美国全球媒体战略大调整，美国之音新总裁将对中国强硬

作者 沈二 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月20日（星期六）03:34

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美国总统特朗普任命的“ 美国全球媒体机构（USAGM）”首席执行官迈克尔·帕克在上任之初就开始了美国出资的对外国际媒体的革新步伐。迈克尔·帕克解雇了几家美国对外媒体的领导人，包括中东广播网、自由亚洲电台和自由欧洲电台的负责人。

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”美国全球媒体机构”首席执行官迈克尔·帕克是一名保守的电影制作人，也是前白宫首席策略官史蒂夫·班农的朋友。美国参议院最终屈服于白宫的压力，任命他为美国全球媒体机构的负责人。

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美国之音标志 ( Voice of America )

而作为美国最重要的对外宣传机构 – “美国之音”是美国全球媒体机构的下属机构。“美国之音”的两位最高官员，总裁阿曼达·班尼特和副总裁桑迪·杉川已于周一辞职。

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据报道，原特朗普助手塞巴斯蒂安·戈尔卡将可能执掌“美国之音”的最高职位。戈尔卡于2017年离开白宫后成为一名保守派广播主持人。

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在美国之音提供的这张照片中，阿曼达·贝内特于2016年11月16日在华盛顿拍照。2020年6月15日，在最近与特朗普政府发生冲突后，美国之音总裁阿曼达·贝内特和她的副手桑迪·杉川辞职。(Magda Hishmeh/Voice of America via AP)

“美国之音”作为美国政府出资的新闻媒体，却和特朗普政府之间矛盾突出。特朗普公开指责美国之音推动有利于中国的冠状病毒大流行宣传。特朗普发表声明称“ 美国大部分媒体都是来自中国。”

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