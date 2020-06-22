加墨达成协议，墨西哥恢复向加拿大派遣外劳

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墨西哥外交部星期日证实，在与加拿大有关当局达成保护墨西哥季节工健康安全的协议后，已重新准许墨西哥季节工前往加拿大农场工作。

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在COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大安大略省南部一些外籍工人聚集的蔬菜农场泛滥，不少墨西哥季节工被新冠病毒感染、并由若干人死亡的情况下，墨西哥政府上星期二宣布暂停派遣墨西哥季节工前往加拿大农场工作。

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加拿大安大略省南部卫生机构星期日证实，又有一名墨西哥季节工死于COVID-19病毒肺炎，该墨西哥季节工的工作单位是Scotlynn Group公司在安大略省南部Vittoria的农场，该农场雇员中新冠病毒确诊人数至少217个。

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这使得在安大略省南部蔬菜农场死于COVID-19病毒肺炎的墨西哥季节工人数达到3人。

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加拿大农场每年需要6万名外籍季节工，主要来自墨西哥、加勒比海国家和拉丁美洲国家。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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